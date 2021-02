Zvládli jsme to perfektně týmově, pochvaloval si zlínský gólman Dostál

„Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Perfektní tři body, Bylo to však nesmírně těžké. Po tom, co jsme se dostali z pokutového kopu do vedení, Sigma hru zjednodušila, byla tam spousta nebezpečných odražených míčů vzadu, ale kluci v defenzívě pracovali výborně a prakticky k ničemu domácí nepouštěli," radoval se zkušený gólman.

Zlínu podle něj vyšla zvolená taktika. „Do utkání jsme šli s určitým plánem a sedlo nám to dokonale. Plnili jsme, co po nás trenér chtěl. I kluci vepředu podrželi balón, když jsme to potřebovali. Ve druhé půli jsme sice měli pár ztrát, když se nám to vracelo rychleji, ale odpracovali jsme to velmi dobře týmově," vyprávěl.

V jedné z klíčových situací, kdy míč po střele Romana Hubníka poskakoval na brankové čáře, měl štěstí. Sudí po konzultaci s VAR gól neuznal. „Řešili jsme to hned po tom s Martinem Nešporem. Ptal se mě, zda byl gól. Já mu říkal, nevím. Nějak se to kutálelo kolem tyče, myslím, že se mi to dokonce odrazilo od zad, ale jak jsem se otáčel přes rameno, reflexivně jsem to chytil a v tu chvíli nepřemýšlel, zda to bylo za čarou či ne. Prostě nevím, zda byl gól, nebo nebyl. Můj názor však je, že ne. Jestli se pak někde prokáže opak, to už je na technologii, rozhodčích," popsal pro Zlín jeden z minima kritických momentů Dostál.

Roman Potočný ze Zlína, autor vítězného gólu v duelu s Olomoucí.

Luděk Peřina, ČTK

Druhou důležitou situaci, kterou řešil VAR (ruka jeho spoluhráče v šestnáctce), měl kousek před sebou. „Říkám to na rovinu, v těch rukách se nevyznám. jednou ji rozhodčí pískne, jednou ne. On asi ví nejlépe, kdy. Díky videu to vyřešil naštěstí v náš prospěch. Abych k tomu však dával nějaké rozumy, tak to ne. Jsme samozřejmě rádi, že to tak dopadlo. Na druhé straně, asi to nebylo tak závažné, aby z toho byla penalta," prohlásil třicetiletý fotbalista.

Sám si překvapivě moc nezachytal. „Sigma měla snad jen dvě, tři šance. Jinak si toho moc nevytvořila. V první půli, kdy byla naše brána ve stínu, mi byla i trochu zima," smál se.

Sám si moc váží důvěry, kterou mu trenéři dali. „Nebylo to o tom, že jsem udělal nějakou chybu. Šlo o to, nachystat se na další zápasy v hlavě a v tom mi pomohl trenér gólmanů a pak i hlavní kouč, který mě podržel," přiznal brankář Fastavu.