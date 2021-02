Slovácko lituje druhého gólu Slavie. Přímému kopu předcházel faul na Sadílka, tvrdí trenér Svědík

„Dali jsme do zápasu maximum a dlouho jsme byli Pražanům minimálně vyrovnaným soupeřem. O to víc mě porážka štve," stýská si zklamaný hradišťský kouč Martin Svědík, jehož mrzí, že nemohli být v hledišti diváci. „Možná by nám pomohli k tomu, abychom dobře rozehrané střetnutí dovedli do úspěšného konce," uvažuje.

V kvalitním utkání viděl dva klíčové momenty. „Střídající borci hru Slavie ve druhém poločase výrazně oživili. Tím dalším byl vyrovnávací gól z přímého kopu na 2:2, jemuž podle mého názoru předcházel faul na našeho Sadílka. Stanciu to sice trefil parádně, avšak na brankářovu stranu. Přitom jsme si jeho trestňáky u videa rozebírali," vyčítá trenér chybu gólmanovi Nemravovi. „Třetí branka v naší síti pak byla vyústěním velké kvality Slavie, už jsme v posledních deseti minutách nebyli schopni bohužel zareagovat," lituje Svědík.

Příliš ho momentálně netěší ani to, že jeho celek odehrál s mistrem naprosto vyrovnanou partii. „Možná mi to teprve dojde. Každopádně si musíme vzít z tohoto duelu všechno špatné i dobré. Po důkladném rozboru hodíme nezdar za hlavy. Před dalším střetnutím s Pardubicemi se rozhodně musíme z porážky poučit," plánuje.

Michal Kadlec střílí zblízka hlavou druhý gól Slovácka, brankář Slavie Ondřej Kolář zasáhnout nestačil.

Dalibor Glück, ČTK

Značné rozčarování netají ani autor druhé trefy Slovácka Michal Kadlec, který skóroval poprvé po návratu do hradišťského mužstva. „Neměli jsme prohrát. Krutý konec jsme si ale zavinili sami. Netuším, proč jsme se nechali tak zatlačit do defenzívy. Branka je pro mě jakýsi bonus, avšak hned bych ji vyměnil aspoň za bod," svěřil se.

Kapitán Slovácka se kaje za faul na Lingra před klíčovým srovnáním slávistů na 2:2. „Já jsem proti němu vystoupil, chtěl jsem mu zabránit v přihrávce. Vystrčil jsem nohu a nechtě jsem ho zřejmě trochu přišlápl. On zařval a rozhodčí mně dokonce ukázal žlutou kartu. I tak to ode mě byla blbost, přestože si i já myslím, že Vítek Nemrava mohl Stanciuovu střelu z trestného kopu chytit," domnívá se Kadlec.