Posledních dvacet minut jsme nezvládli, nechápe Sadílek. Teď se ukáže charakter týmu, tvrdí

Jak se vyrovnáváte s tím, že jste zápas s mistrem ztratili?

Těžce. Štve mě, že jsme posledních dvacet minut nezvládli a nakonec jsme 2:3 prohráli. Minimálně první dva ze tří slávistických gólů přitom nepadly po žádných vypracovaných akcích. Byly to standardky. Nejdřív zbytečná penalta a pak přímý kop, jemuž podle mého názoru předcházel nedovolený zákrok na mě.

Jak jste tu situaci viděl?

Šel jsem do balonu, a některý z Pražanů do mě drbnul a převrátil mě. Myslím, že se měl pískat faul. Snažil jsem se zeptat rozhodčího, ale on mně řekl, ať s tím za ním nechodím. Bohužel to vyhodnotil jinak.

Brzy jste vstřelil vedoucí gól, který byl tak trochu kuriózní, protože se zdálo, že jste jen centroval míč do soupeřovy šestnáctky...

Je to tak. Byl to spíš centr než střela. Míč se ale točil do brány. To, že balon skončil v síti, však byla náhoda.

Vyvažuje vaše zklamání z porážky to, že jste sehráli se silnou Slavií naprosto vyrovnanou partii?

Pochopitelně, že si cením, že jsme jí byli zcela rovnocenným soupeřem. Vždyť Pražané jsou mužstvem evropského formátu, což dokázali postupem přes Leicester v Evropské lize. Těší mě, že v některých pasážích jsme měli dokonce navrch. O to víc nás ovšem prohra mrzí. Chtěli jsme využít toho, že slávisté mohli mít vzhledem k náročnému programu trochu těžší nohy, ale bohužel to nedopadlo. Je to pro nás obrovské rozčarování. Aspoň jsme se ale přesvědčili, že jsme schopni být i takovému týmu velmi důstojným protivníkem.

V lize jste padli po devíti kolech. Neobáváte se, že porážka tým může rozhodit?

Teď se ukáže, jaký má naše mužstvo charakter. Máme v týmu hodně zkušených kluků, kteří budou mít určitě pozitivní vliv na to, abychom se z nezdaru rychle oklepali a vrátili se zase na vítěznou vlnu. Bude to pro nás velká zkouška. Musíme teď dokázat, že naše předchozí výtečné výsledky, které nás vynesly v tabulce na třetí místo, nebyly náhodné. Chceme se rozhodně vpředu udržet.

Takže nyní budete mít o to větší motivaci oplatit Pardubicím v jejich azylu ve vršovickém Ďolíčku podzimní domácí prohru?

Stoprocentně. Pardubičtí tehdy vyslali premiérovou střelu na naši bránu až v nastavení a odvezli si tři body. Smolná porážka nás tehdy hrozně štvala. V pátek jim ji budeme chtít oplatit a ukázat, že jsme lepší.