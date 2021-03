Běsnění slávistického kouče po mizerném poločase. Trpišovský prokopl dveře kabiny!

Byla to pořádná sprcha. Zatímco slavný Leicester nedokázal obranu Slavie v Evropské lize překonat ve dvou zápasech ani jednou, Slovácko to stihlo během úvodního poločasu 21. kola hned dvakrát. Sešívaní sice nakonec zápas otočili a vyhráli 3:2, kouč Slavie Jindřich Trpišovský však musel v kabině zvednout hlas. A nejenom hlas...

Už v 11. minutě překonal obranu Slavie Lukáš Sadílek a poslal ve výborné formě hrající Slovácko do vedení. Úřadující mistr sice v 36. minutě díky proměněné Stanciuově penaltě srovnal, do kabin si však stejně odnášel díky přesné Kadlecově hlavičce manko 1:2.

A lehkovážný výkon osmifinalisty Evropské ligy jindy poměrně klidného Jindřicha Trpišovského dostal do obrátek. Kromě toho, že své svěřence náležitě "sjezdil", dodal svým slovům na vážnosti i kopem, kterým udělal do dveří kabiny ukázkovou díru.

Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas, a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili:-) #slosla pic.twitter.com/OIQH0rOKlB — Michal Bycek (@michalbycek) February 28, 2021

To konečně okomentoval šéf marketingu vršovického klubu Michal Býček. „Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas, a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili," psal na sociálních sítích.

Na svěřence čerstvě pětačtyřicetiletého kouče důrazný projev zapůsobil. Znovu Stanciu a hlavičkou Lingr zajistili červenobílým výhru 3:2 a potvrzení prvního místa v tabulce před druhou Spartou a právě Slováckem.