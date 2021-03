Nejslavnější Trpišovského kop! Disciplinárka řeší trenéra Slavie za díru do dveří

Nejspíš si chtěl také kopnout. A jelikož jeho chlapci první poločas prohráli, dveře od kabiny to odnesly... Disciplinární komise zahájila řízení s hlavním trenérem fotbalistů pražské Slavie Jindřichem Trpišovským za nesportovní chování, konkrétně poškození zařízení stadionu, v utkání na Slovácku. Úspěšný kouč nicméně mužstvo probral a sešívaní po obratu ve šlágru kola nakonec zvítězili 3:2 a drží ligovou neporazitelnost v sezoně.

Trenérské metody jsou různé. A s trochou nadsázky lze ocenit, že Trpišovského kop do dveří byl opět trefou do černého.

Obhájci titulu v Uherském Hradišti tři dny po slavném postupu přes Leicester do osmifinále Evropské ligy prohrávali 1:2. Koučův kravál v kabině a trojí střídání v průběhu druhé půle však vedly k dalšímu vítězství.

„Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili," poznamenal na sociální síti Michal Býček, tiskový mluvčí Slavie.

Trenérův tříbodový kop o poločase. Někdy je potřeba zvýšit hlas a když to na konci v tak důležitém a těžkém utkání vyjde, tak je to o to hezčí. Domácím jsme se samozřejmě omluvili:-) #slosla pic.twitter.com/OIQH0rOKlB — Michal Bycek (@michalbycek) February 28, 2021

Disciplinárka si každopádně prokopnutých dveří povšimla a zahájila s Trpišovským řízení. Víc než přiměřená pokuta mu nehrozí.

Komisesi si posvítí také na obránce Pavla Dreksu ze Zbrojovky Brno za nadávky na adresu rozhodčích v souvislosti s utkáním proti Zlínu.

Stop na dvě soutěžní utkání za vyloučení vyfasoval Vladimir Jovović (Jablonec), jednou si za čtyři žlutíé karty nezahrají Michal Kadlec (Slovácko), Ondřej Kúdela (Slavia), Lukáš Greššák (Olomouc), Tomáš Kučera (Teplice), Michal Surzyn (Pardubice), Joss Moudoumbou Didiba a Christ Joel Tiehi (oba Opava).