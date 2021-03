Hoftych musel liberecké hráče probudit

„Nebylo to lehké. První půli domácí dobře dostupovali, míč byl hodně ve vzduchu, my jsme se s tím hůř vyrovnávali, proto byl střídán Mosquera, který se s tím nedovedl vypořádat. Byl to víc boj než fotbal. O přestávce jsme si řekli, co budeme hrát, nakonec rozhodly naše dvě branky v rychlém sledu, měli jsme tak ještě dvě dobré situace, ale tři body máme, to je nejdůležitější."

Domácí ho ale nepřekvapili. „Nečekali jsme od nich nic jiného, i když Pavel Horváth je vyznavač technického fotbalu. Hrají o záchranu, jsou pod tlakem, musí zápasy ubojovat," pravil Hoftych, který dostal žlutou kartu. „Fotbal je o emocích, povídáme si i s okolím, ale ve vší slušnosti. Čtvrtého rozhodčího jsem trochu hecnul, a dostal žlutou. Nic se neděje," usmíval se.

Slovan už šest kol neprohrál, a to i díky výborné formě Michala Sadílka, kterému to navíc pálí. Ve dvou posledních zápasech dal tři góly. „Až se musím smát, jak mi to tam najednou padá. Trenér mi také pořád říká, ať se víc tlačím do koncovky, tak ho poslouchám. V Příbrami jsem si musel před gólem trochu couvnout, abych si zpracoval míč. Měl jsem ho pod sebou, a kdybych dal ránu, tak by to letělo asi nad bránu. Zkusil jsem lob a krásně to tam zapadlo," liboval si záložník, který na podzim přišel pod Ještěd na hostování z Eindhovenu.