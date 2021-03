Hůlka si po neproměněné penaltě Zlína oddechl. Faulu si nejsem vědom, tvrdí obránce Bohemians

Berete ji?

Jeli jsme do Zlína s jasným cílem odvézt si tři body. To se nám nepovedlo, máme jen jeden. Přitom jsme byli podle mého názoru k vítězné brance a tím pádem i k výhře blíž. Hlavně v prvním poločase jsme měli převahu, dařilo se nám solidně kombinovat. Po přestávce se Zlíňané snažili prosadit především dlouhými nákopy do naší šestnáctky. I po změně stran jsme ale měli nějaké šance.

Kdyby soupeř proměnil penaltu, mohli jste dopadnout ještě hůř...

To je pravda. Na vyrovnání bychom už neměli moc času. Takže i ten bodík je pro nás cenný.

Jak jste viděl váš střet s Poznarem, po němž Zlín zahrával penaltu?

Především chci říct, že k němu došlo až v době, kdy byl míč už úplně mimo nás. Navíc si nejsem absolutně vědom, že bych se dopustil nedovoleného zákroku. Neměl jsem rozhodně v úmyslu faulovat. Jestliže však rozhodčí u videa usoudili, že se měla desítka zahrávat, tak se nedá nic dělat. Byl jsem samozřejmě hrozně rád, že ji Simerský zahodil.

Překvapilo vás, že se k pokutovému kopu postavil stoper?

Nevidím tolik do toho, jak to ve Zlíně s penaltovými exekutory mají. Když se ale chopil míče, měl asi velké sebevědomí, že se trefí.

V prvním poločase jste byl ve vyložené střelecké příležitosti naopak vy...

Strašně mě štve, že jsem v ní selhal. Kdybychom 1:0 vedli, utkání by se asi vyvíjelo úplně jinak.

Už v úterý vás čeká osmifinále tuzemského poháru s Olomoucí. Stihnete se na něj dobře připravit?

Musíme. Chce to především pořádně zregenerovat, protože zápasy jdou za sebou v hodně rychlém sledu. My v Bohemce neodlišujeme pohár od ligy, obě soutěže jsou pro nás stejně důležité. O motivaci budeme mít postaráno, vždyť v poháru se dá díky několika podařeným utkáním dospět až k vytouženému cíli. Uděláme maximum, abychom přes Olomouc postoupili.