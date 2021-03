Penaltu občas nepromění i mnohem větší hvězdy, zastal se zlínský kouč neúspěšného exekutora

Na dva předchozí ligové triumfy v řadě jste nenavázali, ale potřetí za sebou jste neprohráli. Jste spokojený?

Myslím, že plichtu nakonec berou obě mužstva. Bohemka byla v prvním poločase lepší, ale ze dvou hodně nebezpečných situací před naší brankou naštěstí pro nás nic nevytěžila. Její fotbalisté byli ovšem pohyblivější i agresivnější a přehrávali nás hlavně ve středu hřiště. Bylo to zřejmě i tím, že hlavně Kuba Janetzký tentokrát neměl svůj den.

Byla znát i absence nemocného záložníka Janoška?

Asi ano. V prostoru, kde se on obvykle pohybuje, jsme tentokrát nebyli tak silní.

Po změnách v sestavě jste se po přestávce zlepšili. Souhlasíte?

Rozhodně. Střídající borci Jawo či Čanturišvili naši hru oživili. Důsledněji jsme napadali rozehrávku Pražanů. Měli jsme už i nějakou mezihru. Zápas jsme dohrávali na sílu. I díky tomu jsme se dočkali v závěru velké šance. Škoda že jsme penaltu zahodili.

Proč na ni šel stoper Simerský, který je obvykle nekope?

Potočný, který proměnil desítku před týdnem v Olomouci, už byl na lavičce. Měl nakopnuté lýtko, o střídání si řekl sám. A kapitán Poznar byl faulovaný, v té chvíli docela pajdal. Takže se míče chopil třetí. Nebylo to nic překvapivého. Simerský na trénincích penalty často zkouší, a kope je dobře. Umí je, a měl navíc výhodu, že málokdo věděl, jakým způsobem pokutové kopy zahrává. Je dost zkušený, věřil si. Bohužel zamířil nad břevno, ale to se občas přihodí i mnohem větším hvězdám, než je on.