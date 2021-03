Budějovice - Ml. Boleslav 1:3 Náhradník Šeda musel do brány a lapil penaltu. Boleslav pak v závěru Dynamo knokautovala

Fotbalisté Mladé Boleslavi po taktovkou trenéra Jarolíma navázali na domácí triumf nad Karvinou a v boji o ligovou záchranu vyválčili cenné tři body i ze hřiště Českých Budějovic. V duelu 22. kola je poslal v sedmnácté minutě do vedení Mašek. Náhradní brankář Šeda, který zkraje druhé půle střídal zraněného Diviše, poté lapil Jihočechům pokutový kop. Čistý štít sice po trefě Brandnera v závěru neuchránil, jenže Středočeši přesto slavili. V páté minutě nastavení jim vrátil vedení Šimek, aby výhru 3:1 ještě pojistil za další tři minuty Douděra.

O vzrušivé momenty nebyla nouze už v úvodu. Středočeši začali zhurta a už po šesti minutách skoro zvedali ruce nad hlavu. Douděra poslal z pravé strany krásný balon do šestnáctky, jenže Mašek ho zblízka nasměroval hlavou o kousek vedle levé tyče. Na druhé straně tvrdě pálil jen do středu brány Alvir, právě chorvatského útočníka ve službách Dynama ale vzápětí na vlastní polovině obral o míč Malinský, který po krátkém sprintu z přibližně dvaceti metrů vyslal jedovku vedle Drobného brány.

Otřepané úsloví nedáš-dostaneš, platilo také na Střeleckém ostrově. Dynamo bez marodů Vorla, Ledeckého a Diopa si v 17. minutě vypracovalo velkou šanci, kdy po chybné rozehrávce pelášil k bráně Mészáros. Z hranice pokutového území zkusil střelu, jenže na Diviše nevyzrál. Uběhla necelé minuta a skóre se měnilo v neprospěch domácích! Škoda zastavil na hranici vápna střílenou přihrávku, bleskově přiklepl míč volnému Maškovi, jenž tváří v tvář propálil Drobného. Jihočeši hledali recept na boleslavskou defenzivu, Talověrovu hlavičku po přímém kopu zneškodnil Diviš a Mészáros poté mířil nepřesně.

Hosté drželi těsný náskok, po pauze ovšem pro ně přišly komplikace. Diviš chytil balon po jednom z centrů, udělal s ním pár kroků a chytil se za nohu. Lékaři se ho snažili dát do kupy, jenže boleslavský gólman nebyl schopný pokračovat ve hře a mezi tyče putoval ostřílený náhradník Šeda.

Dvě trefy v nastavení rozhodly

Chvíle klidu si přitom neužil. V 60. minutě totiž po rohovém kopu došlo k souboji mezi Šimkem a domácím stoperem Králikem, který upadl k zemi. Rozhodčí zkontroloval situaci s VAR a nařídil penaltu pro Budějovice. Míč si vzal do ruky tradiční a úspěšný exekutor Čolič, jenže tentokrát se mu střela nepovedla. Šeda balon vyrazil a udržel hostům vedení.

Dynamo dál prahlo po vyrovnání a nakonec se dočkalo. V 84. minutě zahrál přímý kop Vais, Talověrov hlavou našel před bránou volného Brandnera, jenž zblízka rozvlnil síť.

Vypadalo to, že si obě mužstva rozdělí po bodu, jenže v páté minutě nastavení přišel pro domácí šok. Po přímém kopu vrátil míč z brankové čáry na malé vápno Škoda a Šimek ho z několika centrimetrů bez potíží doklepl do sítě. Pojistku přidal ještě posléze střelou do prázdné brány Douděra.