Na současných terénech vypadáme špatně, zoufá si po další ztrátě karvinský trenér Jarábek

„Nejsme teď v ideálním rozpoložení. Chyběli nám důležití hráči do přechodové fáze, nefungovala nám rozehrávka, podpora krajních beků je špatná. Proto na terénech, které nyní jsou, vypadáme ve spoustě situacích špatně," připustil Juraj Jarábek, trenér MFK Karviná.

Výslednou dělbu bodů Karvinští museli brát všemi deseti, přestože po gólu Tavarese od 11. minuty vedli. Na rychlý gól už ale nedokázali navázat herně ani gólově. Přesto mohli vedení navýšit, středopolař Christian Herc ale po přestávce zpackal brejk dvou domácích proti jedinému obránci Brna.

„Asi jsem měl střílet, já bych asi ale i podruhé přihrál. Kdyby to prošlo, byl by Tavares sám proti brankáři a určitě by dal gól. Bylo by to 2:0 a asi by bylo po zápase. Pokazil jsem to a jsem na to za sebe naštvaný," zlobil se na sebe slovenský záložník Herc.

Autor první branky Rafael Tavares z Karviné.

Petr Sznapka, ČTK

Další bodová ztráta vrátila do Karviné záchranářské starosti. Souboj s Brnem byl proto z tohoto pohledu velmi důležitý. „Bylo vidět, že je to důležitý zápas pro oba týmy. Byl to boj o každý centimetr hřiště. Hrálo se ale na špatném terénu, do toho foukal silný vítr. Byla to spíše překopávaná než fotbal," štvalo Jarábka.

Domácí se po vedoucí brance stáhli a do útoků se pokoušeli chodit dlouhými nákopy. Na ty ale byli Brňané připraveni. „Utkání jsme začali přesně tak, jak jsme chtěli. Byli jsme aktivní, dali rychlý gól. Ale od toho momentu jsme si asi začali myslet, že už to půjde samo. Nechali jsme se zatlačit, Brno mělo několik dobrých šancí a nezměnilo se to ani po přestávce," popisoval Herc.

Výsledkem byl vyrovnávací gól stopera Pernici po rohovém kopu. „Zaostáváme za prosincovými výkony. Měli jsme těžký los, nicméně doma bychom zápasy proti soupeřům zespodu měli zvládat. Motivaci máme velkou. Bitev o záchranu jsme si už užili dost a chceme už být výše," uvedl Jarábek.