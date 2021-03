Po půli ožily vzpomínky na historický debakl, nový kouč Baníku však reprízu výprasku nepřipustil

Pokud si vzpomněl na ligovou premiéru svého dnes už slavného předchůdce na lavičce ostravského Baníku, musely se o nově instalovaného kouče Ondřeje Smetanu pokoušet mdloby. Před osmnácti lety přijel Pavel Vrba s ostravským týmem do Prahy k ligovému duelu se Slavií a musel skousnout hrozivý debakl 0:7. Přitom tehdy na Strahově ještě o poločase nic nenasvědčovalo tomu, že domácí rozpoutají takovou kanonádu, neboť vedli jen dvougólovým rozdílem.

I v nedělním podvečeru sice vedla Slavia v Edenu o poločase nad Baníkem jen o dva góly, ale měla proti sobě soupeře hrajícího od třetí minuty jen v deseti a navíc zdecimovaného průběhem první půle.

„Hotové k.o.,“ přiznával Ondřej Smetana zažívající stejně jako před osmnácti lety Vrba premiéru v roli hlavního kouče. Tedy premiéru oficiální, protože jednou už v této roli zaskakoval. To když Luboš Kozel musel do karantény a na Smetanovi bylo, aby dovedl Baník na hřišti Příbrami ke třem bodům.

Před cestou do Edenu ovšem vedení Baníku Luboše Kozla odvolalo a jeho nástupcem jmenovalo právě Ondřeje Smetanu. Hlavním koučem tak sice v duelu se Slavií byl, ale v zápise o utkání figuroval jen jako asistent Václava Daňka. Pro oficiálně posvěcenou roli prvního muže trenérské lavičky Baníku mu totiž chybí potřebná licence...

Trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana.

Nic to ovšem neměnilo na tom, že tíha odpovědnosti ležela na něm a že si v konfrontaci s obhájcem titulu prožil svá muka.

„Brzké a hloupé vyloučení Filla výrazně ovlivnilo celý zápas. Zvlášť když jsme na hru v oslabení dobře nezareagovali a dostali dva góly. Chtěli jsme se Slavii vyrovnat, být ještě hladovější než její hráči, burcovali jsme mužstvo, aby bylo tvrdé a domácím nic nedarovalo. I proto nechtěl Fillo dát Bořilovi nic zadarmo a zkusil být na něho tvrdý,“ přemítal Smetana, co vyvolalo takový zkrat u hráče, který toho má v pětatřiceti spoustu za sebou.

„Právě že tak zkušený hráč by si měl emoce a motivaci pohlídat.“

Než se Baník hrající de facto od začátku zápasu v oslabení vzpamatoval, přeorganizoval řady a změnil taktiku, řítil se do záhuby. Během půlhodiny dostal dva góly, další slávistické šance přežil díky výbornému výkonu brankáře Laštůvky, nicméně drtivá převaha domácích reminiscence na výprask 0:7 zákonitě vyvolávala.

Smetana se svým týmem ovšem reprízu debaklu nepřipustil.

„O poločase jsme hráče zklidnili a snažili se je motivovat, aby zápas nezabalili, snažili se dát kontaktní gól, pracovali dál a nezlomili se. Slavii jsme tím určitě zaskočili,“ kvitoval trenér Baníku proměnu, která se s jeho týmem udála po přestávce.

Kontaktní gól s přispěním domácího stopera Kačaraby přišel, další šance Holzera a hlavně pak Tetoura v nastaveném čase rovněž, takže Slavia se nakonec nervovala, aby ji oslabený Baník neobral o body.

Daniel Holzer z Baníku Ostrava po utkání na Slavii.

„Skoro se to povedlo. Po facce, kterou jsme v prvním poločase dostali, by to byla velká odměna za výkon, který jsme i po přestávce odvedli,“ litoval nový ostravský kouč, že úsilí jeho svěřenců nedošlo zúročení.

„Jsem u mužstva teprve týden, takže během krátké doby se nic samozřejmě nezměnilo. Převzal jsem fyzicky dobře připravený a takticky vyspělý tým, který přede mnou vedl kvalitní trenér, na jehož práci mohu navázat. Nejdřív tím, že některé kluky probudím a dodám jim do žil krev a energii.“