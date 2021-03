Zářil, vyzrál i na kanonýra, stejně kousal zklamání. Bolí to strašně, smutní teplický hrdina

„Z našeho pohledu šlo na začátku o celkem vydařený zápas. Šli jsme do vedení, ale pak už to bylo poměrně jednostranné. Liberec hrál jednoduchý, účinný fotbal. Útočil po stranách a do vápna cpal centry. Bohužel z jednoho dal v devadesáté minutě gól, což strašně zamrzí," smutnil 22letý gólman.

Především jeho zásluhou živili hosté až do konce naději na další cenný bodík. Po půlhodině hry dokonce lapil pokutový kop Rabušice. „Věřil jsem si. Před zápasem samozřejmě zkoumám, kam střelci penalty kopou. Stranu jsem měl dopředu vybranou a naštěstí jsem ji chytil," okomentoval vítězný souboj nervů proti nejlepšímu střelci domácích.

Brankář Teplic Jan Čtvrtečka.

Radek Petrášek, ČTK

Proti „Rambovi" se vytáhl i ke konci první půle, když vyrazil jeho prudkou hlavičku. Čtvrt hodiny před koncem zase zneškodnil tutovku hlavičkujícího Jugase po rohovém kopu. Až v 77. minutě poprvé inkasoval. Překonal ho právě neúspěšný exekutor z první půle. „Míč proletěl přes naše dva hráče a on to dával snad holení na zadní tyč... Bohužel pro nás to do branky zapadlo a Liberec vyrovnal, šlo o šťastný gól," poznamenal. A v poslední minutě lovil míč z branky podruhé.

„Bolí to strašně moc, když jsme skoro celý zápas vedli 1:0. Do druhé půle jsme šli s tím, že nechceme dostat brzy gól, což se nám i povedlo. Ale nemůže se nám stát, že v devadesáté minutě bude soupeř ve vápně takhle čistě hlavičkovat! Bolí nás to všechny, je to ztráta," hořekoval odchovanec Admiry Praha, který si mezi elitou stále zvyká.

Brankář Teplic Jan Čtvrtečka v akci.

Radek Petrášek, ČTK

V nejvyšší soutěži debutoval teprve před měsícem. Své šance se ovšem zhostil výtečně. „Zápas zvládl velice dobře, hlavně chycenou penaltou nás podržel nad vodou. Musím ho pochválit. Zvládá to a v zápasech roste. Mužstvu hodně pomáhá. Těším se však na to, až odchytá nulu a bude se to hodnotit příjemně. Takhle se to komentuje špatně, když jsme bez bodu. Myslím, že alespoň jeden by si kluci zasloužili, zápas odmakali," uzavřel zkroušeně kouč Teplic Radim Kučera.