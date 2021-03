Krvavé zranění v Opavě? Vypadalo to hrozně, děsil se kouč

Hrůzný obrázek, zásah kopačkou do hlavy a pak spousta krve. Všem aktérům duelu 23. kola nevyšší fotbalové soutěže Opava - Pardubice se musel tajit dech, když hostující Cadu zasáhl v nastavení první půle opavského Žídka kopačkou do obličeje. Na jedné straně měli domácí strach o zdraví zraněného hráče, na té druhé se mohli radovat z penalty. Sudí Zelinka udělil hříšníkovi červenou kartu, penaltu Opava proměnila a mohla slavit výhru 1:0. A co zraněný hrdina? "Vypadá to hrozně, má tam bouli, je to zašité," uvedl opavský kouč Kováč.