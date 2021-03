Jablonci vyšla odveta! V závěru si ale Rada užil v Brně adrenalin

„Začátkem listopadu, kdy jsme s Brňany nečekaně po ostudném výkonu doma padli, jsem kvůli covidu na lavičce chyběl. Prohra se mnou tehdy pořádně zacloumala. Teď jsme si k tomu něco před utkáním znovu řekli. A jsem rád, že jsem se dočkal z naší strany odplaty," raduje se jablonecký kouč Petr Rada.

Přiznává, že příliš netušil, co může od svého týmu čekat. „Odpadl nám před týdnem duel se Spartou a v dlouhé pauze, která byla vlastně už naším třetím letošním přípravným obdobím, jsme se skoro nedostali na travnaté hřiště. Přesto jsme v Brně odehráli výtečnou první půli. Ve druhé Zbrojovka zjednodušila hru a zatlačila nás, avšak přesto jsme přidali druhou branku. Další dvě tutovky jsme pak ale zahodili, a závěr jsme poté neodehráli vůbec dobře. Domácí v nastaveném čase snížili na 1:2 a potom byli dokonce i blízko vyrovnání. Pochopitelně že se ve mně zvedl adrenalin, ale naštěstí pro nás všechno dobře dopadlo," oddechl si trenér Jablonce.

Útočník Daniel Fila z Brna dává gól.

Václav Šálek, ČTK

Severočechy nasměroval k venkovnímu triumfu už v desáté minutě vedoucí brankou záložník Dominik Pleštil. „Dal jsem ji svojí slabší levou nohou, což se mi povedlo v dospělém fotbale úplně poprvé. Předtím párkrát v dorostu," vzpomíná si.

Zprava Dominik Pleštil z Jablonce a Jan Moravec z Brna.

Václav Šálek, ČTK

Výhry u zachraňujícího se nováčka si nesmírně považuje. „Celky od třetího místa níž docela pravidelně bodují, takže jsme nesměli zaváhat. Po přestávce jsme sice už nebyli na hřišti zdaleka tak dominantní, avšak do žádných vyložených šancí jsme Brňany nepouštěli. Poslední minuty jsme ovšem měli odehrát líp, to jsem se trochu o výsledek obával," připouští Pleštil.

O ambicích na účast v evropských pohárech nechce Rada po vítězném duelu příliš hovořit. „Znovu se do nich dostat by bylo hrozně hezké. Z tohoto hlediska jsme si odvezli nesmírně důležité tři body. Na nějaké závěry je ovšem hodně brzy. Do hry se znovu vrátila zlepšující se Plzeň, ve zbytku sezony to bude ještě velký boj," domnívá se.