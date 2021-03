Zůstalo jen u vzpomínek, že Jarolím na Slavii umí. Trenérova bilance je v trapu

Dvě poslední ligové výhry mladoboleslavské fotbalisty naladily. Stejně jako bilance, kterou jejich trenér Karel Jarolím v soubojích se svým někdejším zaměstnavatelem - Slavií - až dosud měl. Pětkrát proti ní v minulosti středočeské fotbalisty vedl, čtyřikrát nad ní vyhrál a jednou remizoval. Jenže to bývalo... „Chtěli jsme bodovat i tentokrát, jenže Slavia je natolik silná, že trestala všechny naše chyby,“ povzdechl si další z někdejších slávistů Jaromír Zmrhal hostující nyní v Mladé Boleslavi.

Útočník Slavie Júsuf Hilál se raduje se spoluhráči poté, co proměnil penaltu.

I proto zůstalo jen u vzpomínání na skvostnou bilanci, kterou Jarolím proti Slavii až dosud měl. I na poslední výhru nad sešívaným, která už zapadá prachem zapomnění, protože je patnáct let stará.

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře, dopouštěli jsme se spousty nevynucených chyb, odevzdávali jsme soupeři balony a Slavia je samozřejmě natolik silná, že toho využívala. A když měl navíc Stanciu střelecký den....," jen bezmocně pokrčil rameny mladoboleslavský kouč po prohře 0:3.

Mimochodem už desáté ligové prohře v řadě, kterou Středočeši se Slavií utrpěli.

Trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím.

Vlastimil Vacek, Právo

„Mrzí to, samo sebou, ale Slavia hraje výborně, což se na jejích výkonech i nastřílených gólech projevuje. A my jsme jí ke všemu nabídli góly sami. Nejdřív faulem, i když nevím, zda o faul skutečně šlo, pak zbytečnou ztrátou míče," povzdechl si Zmrhal.

„Zklamání to pro nás je, horší by však bylo, kdybychom takto prohráli s týmem, který figuruje v tabulce někde kolem nás," hledal alespoň nějakou útěchu legionář, který přišel hostovat do Mladé Boleslavi z italské Brescie.

Mick van Buren ze Slavie v akci před brankou Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

„Přitom jsme měli šance alespoň na kontaktní gól, kterým bychom možná zápas zdramatizovali. Já sám minimálně tři. Ale to bych musel trefit alespoň bránu," vyčítal si promarněné příležitosti Michal Škoda

„Ještě o poločase jsme cítili, že v případě kontaktní branky se dá se zápasem něco udělat. Ale když chceme vstřelit gól, musíme trefit bránu. Přitom Škoda do ní mohl donést balon na prsou," povzdechl si trenér Jarolím, že i zlepšený výkon po změně stran byl ve výsledku k ničemu.

Ani k zamýšlenému zdramatizování duelu nedošlo. Slavia si odvezla tři body, takže Jarolímova dosavadní bilanci je v trapu a jeho tým se dál zmítá těsně nad čarou ligového ponoru.

„Už v pátek nás čeká další zápas a v něm musíme uhrát nějaké body," nepropadal před cestou do vršovického Ďolíčku k utkání s Pardubicemi panice Zmrhal.