ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: V boji o záchranu přituhuje

Zdeněk Ščasný (63 let), bývalý hráč Dukly, Sparty a Bohemians, který během aktivní kariéry získal dva mistrovské tituly se Spartou a jeden s Duklou, dvakrát vyhrál Český i Československý pohár. Jako trenér působil opakovaně ve Spartě, ve Viktorii Žižkov, Teplicích, vedl Most i třeba Mladou Boleslav. Vedl rovněž řecké OFI Kréta či Panathinaikos Atény a maďarský Debrecín. Se Spartou vyhrál jako kouč dva tituly a postoupil s ní do čtvrtfinále Evropské ligy, s Viktorií Žižkov získal Český pohár.