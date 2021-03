Lesk sparťanské perly dopadl až do Francie. O Karabce se zajímá Marseille

Dobře ví, co ve svých Adamech má. Karabec se vydává v Hložkových stopách a fotbalová Sparta si může mnout ruce, že strahovská akademie produkuje hráče zajímavé nejen pro áčko. „Olympique Marseille se upíná k perle z České republiky,“ hlásí titulek k článku španělského serveru ToDoFichajes. Řeč je o 17letém Adamu Karabcovi, jehož by slavný francouzský klub chtěl údajně angažovat hned v létě.

Věkové kategorie bere hopem, přesně jako o rok starší Hložek. Minulou sezonu zahájil Adam Karabec v týmu do 19 let, během podzimu se přesunul do béčka a od jara je součástí ligového A-mužstva. Proto s ním Sparta v červnu v jeho šestnácti letech uzavřela smlouvu až do roku 2023.

„Adam je velký sparťanský talent. Čeká ho ještě dlouhá cesta, aby se z něj stal důležitý hráč A-týmu, ale my mu dáme čas a prostor. Máme radost, že můžeme dávat šanci fotbalistům z naší mládeže. Zabudovávat talentované hráče do A-mužstva je totiž důležitou součástí naší koncepce," poukázal při podpisu sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.

Prodloužení smlouvy bylo prozíravé. Zahraniční dravci už kolem ofenzivního záložníka krouží.

„Karabec zaujal trenéra Jorgeho Sampaoliho. Olympique proto hráče Sparty intenzivně sleduje," informuje španělský server ToDoFichajes.

Chtějí ho již od léta

„Karabec má v Praze smlouvu až do roku 2023, a tak by si Marseille musela pro jeho získání připravit poměrně velkou částku. Přestup by aktuálně pátý klub francouzské ligy chtěl realizovat již v létě, kdy řadě jeho hráčů končí smlouva," přidává se francouzský zdroj Coeur Marseillais.

Sparta v přípravě porazila České Budějovice 1:0. Nastoupil i talent Adam Karabec. Jak mu to šlo?

Sport.cz

Mladý šikula se trefil ve dvou posledních ligových duelech Sparty, jak ve Zlíně, tak proti Příbrami.

Lesk sparťanské perly každopádně dopadl až do Francie. Marseille má v kádru zkušené hráče jako jsou Dimitri Payet či Arkadiusz Milik, které doplňují nadějní mladíci. Řada z nich ovšem jen hostuje a po sezoně se vrátí domů, což je důvod, proč by Olympique rád ukořistil Karabce.

Letenský talent debutoval ve Fortuna lize již v 16 letech a zatím v ní stihl 22 startů a tři vstřelené branky.