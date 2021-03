Snad můj sen ještě neskončí, doufá útočník, který je ve hře o čtyři trofeje

„Pokusíme se vstřelit rychlý gól. Máme respekt, ale současně jsme přesvědčení, že můžeme uspět. Leicester nás v minulém kole asi podcenil, což se podruhé nestane. Ale nabrali jsme sebevědomí, máme slušnou formu a nechceme se s Evropou loučit," říkal Lingr před středečním podvečerním tréninkem v Ibrox Parku.

Do domácího duelu naskočil na patnáct minut. Zatím nechyběl v žádném z duelů Evropské ligy, byť někdy naskakoval z lavičky. „Je to těžké, protože člověk nemá většinou moc času. V první řadě je při tak vyrovnaných duelech hlavní nevyrobit chybu, která by nás připravila o postup," popisuje Lingr. Přiznává, že se spoluhráči prožil hodiny u rozboru prvního zápasu. Trenéři mužstvu opakovaně pouštěli chyby, kterých se hráči dopouštěli. „Videa bylo hodně," přitakává s úsměvem.

Tuší, že proti urostlým skotským zadákům dominujícím ve vzduchu se zápas může proměnit v tuhou bitvu. „Pak mi přijdou k dobru zkušenosti z Karviné, kde byl každý zápas hlavně o soubojích. Dost jsem se v tom zdokonalil. Nicméně máme určitý herní plán, jehož se budeme držet. A snad přinese efekt, takže na soubojovou válku nedojde," přemítá Lingr.

Netají, že když se Pražané dokázali vypořádat s Leicesterem, třetím týmem Premier League, neradi by se z kola pakovali po souboji s Rangers. „Leicester byl silnější, Skotové jsou nevyzpytatelnější. Ale určitě k poražení," říká mladý útočník, který se dostal i do nominace české reprezentace do 21 let na úvodní část mistrovství Evropy.

„Je to obrovská šance ukázat se v parádní konkurenci. Máme ve skupině Italy, Slovince a Španělsko, ale věřím, že mezi dva postupující týmy se vejdeme," neskrývá Lingr, že během měsíců ve Slavii se zbavil zbytečného respektu.

„Když jsem přišel, chtěl jsem se hlavně udržet v kádru. Kdybych věděl, kolik dostanu prostoru, bral bych to ihned všema deseti. Pokud nejsem v základu, nastupuji jako první či druhý náhradník. Mám takovou pozici v prvním týmu ligy, který má na dosah čtvrtfinále Evropské ligy, jsme ve hře v domácím poháru a ještě pojedu na mistrovství Evropy jednadvacítek... Cítím se jako ve snu. A doufám, že ve čtvrtek neskončí," směje se Lingr před odvetou v Ibrox Parku.