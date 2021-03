Nový kouč Příbrami Valachovič: Žádný bordel jsem o pauze nedělal, ani jsem nezvyšoval hlas

„Je to pro mne trochu rozčarování. Chtěli jsme určitě vytěžit víc než bod. Na utkání jsme se připravovali čtyři dny. Do zápasu jsme ale nevstoupili dobře. Hosté byli lepší, aktivnější, my jsme byli všude pozdě a nechali jsme jim i hodně prostoru. Báli jsme se míče, pouštěli je do šancí. Několikrát nás podržel brankář a díky němu jsme zůstali ve hře. Do druhé půle jsme vstoupili mnohem lépe. Vypadalo to tak, jak jsme si představovali. Hráči se přestali bát hry s míčem, naopak se nabízeli, chtěli hrát fotbal. Dali jsme vyrovnávací gól a měli ještě pár možností zápas otočit. Šance mělo i Brno, takže nakonec musím konstatovat, že remíza je spravedlivá," řekl po utkání Valachovič.

Při nástupu do funkce řekl, že má určité vize, jak se pokusit ligu v Příbrami zachránit, ale ty se podařilo realizovat jen částečně. „Moc času na přípravu nebylo. Hráče jsme se snažili nabádat, aby se nebáli hrát s míčem, aby hráli fotbal. Zdůrazňovali jsme jim s kolegy, aby se v myšlenkách neotáčeli dozadu za předchozími výsledky a udělali za nimi tlustou čáru. Naopak my jsme se s kolegy na ty nepovedené zápasy zaměřili, dělali jsme si analýzy, v čem jsou problémy, na co je třeba se teď nejvíc soustředit. Hlavně najít odpovědí na otázky, proč tak moc gólů dostáváme, a tak málo jich dáváme," zdůraznil Valachovič.

Nový trenér Příbrami Jozef Valachovič

Vlastimil Vacek, Právo

Tím spíš vítá čtrnáctidenní reprezentační pauzu. „Budeme mít víc času se připravit na další utkání, něco si vyzkoušet. Kádr jsem si nastudoval a vím, že v něm máme šikovné fotbalisty. Jde o to, aby se nebáli ukázat na hřišti, že fotbal umějí. Snažíme se také, abychom vytvořili jeden tým, partu, která půjde za záchranou, ať je to jakkoliv obtížné. Tohle za tři dny nenastartujete. Jsem ale rád, že viditelné bylo zlepšení v obranné činnosti oproti zápasům, kdy Příbram dostávala čtyři i pět gólů," řekl kouč.

Přestali se bát míče

Do druhé půle nastoupila Příbram jako vyměněná. Najednou jí bylo plné hřiště, ale stihla už jen vyrovnat. „V první půli bylo vidět, že hráči ještě nemají hlavy vyčištěné od minulosti. Báli se hrát, chyběl jim pohyb. To všechno se dařilo až po změně stran. Tohle byla ukázka, jakým směrem chceme jít. Pořád je v naší hře sousta chyb a je toho hodně, co musíme zlepšit, to víme my v realizačním týmu i samotní hráči," uvedl Valachovič.

K tak výrazným změnám v přístupu hráčů zpravidla dochází, když se o přestávce třesou okna i zdi v kabině, jak k nim trenér, diplomaticky řečeno, důrazně hovoří... „Nic takového se nedělo. Žádný bordel jsem o pauze v kabině nedělal, ani jsem nezvyšoval hlas. Jen jsem hráče nabádal, aby dělali to, co ve čtvrtek a v pátek na tréninku, kdy všichni chtěli míč, hýřili aktivitou. O tom jsem se je snažil v kabině přesvědčit, probudit je, aby si vzpomněli, že dovedou hrát fotbal, nabízeli se ukázali, co umí," odmítl bouři v kabině příbramský kouč.