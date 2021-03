V Jablonci vyrůstal, k narozeninám sestřelil Liberec. Nemůžu být šťastnější, jásá Kubista. Teď si dá s parťáky do pupku

Mohl jste si nadělit vůbec hezčí dárek?

Asi nemohl. Všechno si to krásně sedlo a vyšlo to parádně. Momentálně asi nemůžu být šťastnější. Vyšlo to dokonale.

Snil jste jako jablonecký odchovanec o tom, že byste jednou rozhodl derby s Libercem v nejvyšší soutěži? Teď navíc šlo o třetí místo.

Tyto okolnosti jsou jen takovou třešničkou, že šlo o bitvu o třetí místo a zápas vyšel den po narozeninách. Ale vyloženě mým snem nebo cílem dát gól Liberci nebylo. Skórovat bych chtěl v každém zápase proti každému týmu! Ale o to cennější je, že to do sebe takhle ideálně zapadlo. Užívám si to.

Proti Liberci jste zažil v nejrůznějších kategoriích spoustu zápasů, vybavíte si, kdy jste mu dal gól naposledy?

(usměje se) Určitě nevybavím. V žácích i dorostu jsem nějaký dal, ale jestli to bylo v patnácti nebo šestnácti letech, to už nevím. Každopádně je hezký, že i teď v chlapech se mi to podařilo.

Jak důležitý váš gól byl z toho pohledu, že padl krátce poté, kdy Liberec vyrovnal?

Byl nesmírně důležitý, protože se nám podařilo na inkasovanou branku reagovat strašně rychle. Krobík (Krob) to krásně kopnul a mně se míč podařilo ideálně líznout a krásně zapadl na zadní tyč. Možná tahle branka zlomil celý zápas, protože kdoví, jak by to probíhalo... Když se soupeři podaří vyrovnat, vždy je dalších pět deset minut na koni. O to více si vážíme toho, že jsme je uzemnili. Dál jsme už měli vývoj utkání ve svých rukách.

Derby údajně prožíváte z jablonecké kabiny ze všech nejvíc, bude vás vítězný gól něco stát?

Budu to muset ještě probrat s Hübschou. Asi mě budou víc stát narozeniny. Možná to spojím dohromady, takže nějaký občerstvení v příštím týdnu bude a společně si dáme v uvozovkách do pupku.

Imad Rondič z Liberce (uprostřed) a (zleva) Vojtěch Kubista a Miloš Kratochvíl z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Liberec jste porazili v sezoně i podruhé, což se Jablonci zatím povedlo jen před šesti lety, kdy pak skončil třetí. Nakročili jste k bronzu znovu?

Možná to může být symbolický. Určitě jsme udělali jeden z těch důležitějších kroků, abychom na minimálně třetím místě skončili. Ale furt ještě zbývá hodně zápasů. Uvidíme, jak se budou vyvíjet. Máme ještě dohrávku se Spartou, pro nás další těžké utkání. Ale zápas s Libercem byl pro nás v tomto směru pochopitelně důležitý.

Před utkáním se hodně řešil stav hrací plochy, jaký nakonec terén byl?

Zlepšuje se to. Počasí je sice kolísavé, ale naši trávníkáři dělají maximum, aby hřiště bylo co nejlépe připravené. Myslím, že se jim to podařilo. Na tuhle dobu a počasí, které v týdnu panovalo, bylo hřiště připravené super. Už s tím tak nějak i počítáme, že budeme hrát na takovém terénu. Zaplať pánbůh za to, že jsme se s tím popasovali o trošku líp.