Podavač míčů letí strmě vzhůru. Vitík je sám překvapený, jak rychle se ve Spartě chytil

Velmi rychle se prosadil mezi dospělé, a tak vedení klubu muselo zareagovat a pojistit si další ze svých velkých talentů. Osmnáctiletý obránce Martin Vitík ve fotbalové Spartě prodloužil kontrakt do léta 2024. „Nenapadlo by mě, že to půjde takhle rychle. Ještě před pár lety jsem tady podával klukům míče a teď jsem s nimi v kabině a jsou to moji kamarádi a spoluhráči,“ líčí mladík, který nyní bude plnit reprezentační povinnosti na EURO U21.