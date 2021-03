Návratem proti AC Milán se chopil šance. Wiesner si ve Spartě vysloužil další smlouvu

Chopil se nabízené šance. Do rudého dresu se vrátil v prestižním duelu proti AC Milán, pod Pavlem Vrbou už je v základní sestavě. Odchovanec klubu Tomáš Wiesner prodloužil ve fotbalové Spartě smlouvu do léta 2023. „Jsem rád, že Sparta přišla s nabídkou na prodloužení smlouvy. Jsem ve Spartě odmala a chci tu být ještě dlouho,“ pochvaluje si třiadvacetiletý obránce po podpisu nového kontraktu.

V létě se vrátil z hostování do Sparty, v zimě si vybojoval místo v A-týmu a v posledních zápasech nastupuje v základní sestavě. Nyní Tomáš Wiesner vzestupný půlrok stvrdil podpisem nové smlouvy.

„Jsem rád, že mi dal trenér Vrba důvěru a doufám, že ji svými výkony potvrzuju. Je dobře, že vyhráváme, daří se nám a doufám, že to tak bude pokračovat," říká třiadvacetiletý obránce pro klubový web.

🖊️ Odchovanec Sparty Tomáš Wiesner podepsal nový kontrakt do léta 2023!



🎥 „Jsem rád, že Sparta přišla s nabídkou na prodloužení smlouvy. Jsem v klubu odmala a chci tu být ještě dlouho.“ #acsparta



➡ https://t.co/Kpd89qdOEm pic.twitter.com/Bi8SR0Saah — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) March 24, 2021

Wiesner debutoval v nejvyšší soutěži na jaře 2018 v dresu Liberce. V první polovině následujícího ročníku byl členem A-týmu Sparty a připsal si pět ligových startů. Na jaře 2019 pak zamířil na rok a půl na hostování do Mladé Boleslavi kde odehrál jedenáct ligových zápasů. O další porci utkání ho připravilo dlouhé zranění.

V létě se vrátil do Sparty a nejprve působil v B-týmu, za který odehrál tři zápasy a dal jeden gól. Pak byla soutěž přerušena kvůli covidu-19. Návrat do dresu A-týmu si připsal v Evropské lize proti AC Milán, což byl jeho vůbec první start v evropských pohárech.

V polovině února se před zápasem s Karvinou při rozcvičce zranil Michal Sáček, právě Wiesner tak na poslední chvíli proklouzl do základní sestavy. Rudý dres oblékl v lize poprvé od prosince 2018. Podal velmi dobrý výkon a své místo nepustil ani na minutu i ve všech následujících zápasech. Třeba ve Zlíně byl velmi blízko první ligové branky.

Letenští prodloužili kontrakty hned s pěti hráči ve věku od 18 do 23 let. Záložník Ladislav Krejčí do roku 2025, obránce Martin Vitík do léta 2024, vedle Wiesnera jsou dalšími Adam Gabriel a František Kotek. O prodloužení smlouvy bude vedení usilovat i u osmnáctiletého reprezentanta Adama Hložka, s nímž už zahájilo jednání.