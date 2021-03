Budeme snažit probudit bojovníky, říká nový kouč Karviné. Vrátí se i Budínský?

Za pět let v nejvyšší fotbalové soutěži vedlo Karvinou osm trenérů. Někteří dočasně (Vlk a Mašlej), jiní (Hrnčár, Mucha, Nádvorník, Straka a naposledy Jarábek) nenaplnili představy vedení a po různě dlouhém období byli propuštěni. Poprvé se ale do slezského klubu trenér vrací.

Místo odvolaného Juraje Jarábka vede Karvinou znovu po třech a půl letech 50letý oblíbenec karvinských příznivců Jozef Weber, pod jehož vedením slezský klub do první ligy v sezoně 2015/2016 poprvé v historii postoupil, a který Karvinou vedl i v nejvíce ligových zápasech (43).

„Prostředí, lidé v klubu, příjemné vzpomínky na to, jsem tady zažil. Neumím si představit, že bych nabídku z Karviné v téhle situaci odmítl. Navíc, co si budeme povídat, fotbal už mi chyběl," vypočítával Weber důvody, proč znovu usedne na lavičku nejvýchodnějšího ligového týmu.

Jak dlouho jste se nad nabídkou Karviné rozmýšlel?

Jen velmi krátce. Bylo to rychlé, po víkendu jsme se hladce domluvili. Skoro od začátku jsem byl přesvědčený, že se dohodneme.

Na sestupové příčky máte deset kol před koncem náskok deseti bodů. Můžete být z tohoto pohledu v klidu?

V klidu mě to rozhodně nenechává. Ale náskok, který trenér Juraj Jarábek vybudoval, je solidní. Je na čem stavět, ale rozhodně nemůžeme usnout na vavřínech. Týmy pod námi budou bojovat do posledního dechu a nebezpečí sestupu tady pořád je. Nepřišli jsme sem prohrávat, ale klidní určitě nejsme. Musíme sbírat body.

Když se zpráva o vašem příchodu objevila na sociálních sítích, fandové Karviné ji přijali velmi kladně a vítali vás „zpátky domů". Jak vztah fanoušků k vám vnímáte?

Postoj a vztah fanoušků ke mně byl jeden z důvodu, proč jsem nad nabídkou Karviné neváhal, to říkám zcela upřímně. Škoda jen, že lidé teď na stadiony nemohou.

Brankář Karviné Petr Bolek se natahuje za míčem.

Vlastimil Vacek, Právo

Příznivci Karviné v souvislosti s vámi často zmiňovali, že přestože jste prohráli, tak hráči v zápase nechali všechno. Tenhle pocit jim nyní scházel. Vrátíte jim tuhle jistotu?

Nechci se probírat tím, co bylo, nebo nebylo. Trenéři přede mnou tady odvedli dobrou práci a spíše je to o hráčích, aby zamysleli nad tím, proč nejsou schopni opakovat výkony a proč se klub dostal situace, že musí měnit trenéra. Karviná má dostatek technických fotbalistů, ale my se budeme snažit probudit bojovníky a nasazení, na jaké tady byli lidi zvyklí. I když prohrálo, jezdilo se na krev. Teď se mi zdá, že takových hráčů tady typologicky moc není.

Fandové by rádi přivítali zpátky Lukáše Budínského, který v Boleslavi po vašem odchodu nehraje. Přál byste si ho v létě získat zpět?

Tohle je to otázka na něj. Neumím říct, zda by ještě tahle možnost pro něj existovala. Ani jsme to neřešili. Nemá ani smysl přemýšlet nad tím, co bude v létě. Teď mám dostatečný prostor poznat stávající hráče. Viděl jsem některé jejich výkony na podzim i zkraje jara a tenhle tým má potenciál, nebude potřeba výrazný zásah. Nejsem zastáncem nějakých veletočů a nechám se přesvědčit stávajícími hráči, že mají kvalitu. Třeba na místě Budínského tady v některých zápasech podali dobré výkony Ostrák nebo Herc. Chci je vidět a pak se budeme dívat dál.

Jaký udělal Karviná posun za dobu, co jste u týmu nebyl?

Obrovským posunem je už to, že se etablovala v lize. První rok jsme byli outsideři, pak se to trošku změnilo. To, že se je Karviná pátým rokem v lize je sportovní posun. Na to chceme navázat. Zázemí je tady kvalitní, možnosti výborné. Ono to není jednoduché. Jsme daleko skoro od všech, není to jednoduché. Přesto se Karviná dokázala v lize udržet.

Zachmuřený trenér Jozef Weber.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak jste se za ty více jak tři roky změnil vy?

Říkají, že jsem změknul. Že jsem hodnější, tak uvidíme. (smích)

Už víte, kdo budou vaši asistenti?

Mým asistentem bude Honza Baránek stejně jako v Mladé Boleslavi. A věřím, že spolupracovat budu i s Peťou Mašlejem, se kterým jsme se o tom před chvíli bavili u kávičky. Bude působit tady u mládeže, Marek Bielan u béčka a nějaká návaznost tam určitě bude.

Jakou roli vidíte pro Marka Janečku, který pod trenérem Jarábkem už moc herních příležitostí nedostával?

S Márou jsem ještě nemluvil. Asi už nedostával prostor, je tam nějaký věk. Já s ním měl vynikající zkušenosti, postupovali jsme spolu. První sezona byla z jeho strany fantastická, ale čas zastavit nejde. Zítra, pozítří budu vědět víc, až kluky uvidím na tréninku a budu s nimi mluvit.

Dokážete si ho představit jako druhého asistenta?

Opravdu bych nerad mluvil za něho. Záleží na něm, jak bude chtít směřovat svůj život, jestli se třeba bude chtít vrátit domů na Slovensko.

Brankář Karviné Petr Bolek.

Vlastimil Vacek, Právo

Můžete říct, na jak dlouho jste v Karviné podepsal smlouvu?

Ne. Mám už jednu zkušenost s nevypověditelnou smlouvou (smích). S panem Wolfem (předseda MFK Karviná) jsme si řekli, že bychom byli rádi, kdyby nová smlouva trvala alespoň tak dlouho, jako ta první. To je všechno, co jsme si k tomu řekli.

Zmínil jste, že věříte ve spolupráci nejméně tak dlouhou, jako byla ta minulá. Slíbili vám pánové Wolf s Vlkem, že budou trpělivější, než tomu bylo u vašich předchůdců? Bavili jste se v tomto duchu, aby při první výsledkové krizi nehledali nového trenéra?

Záleží na nich, na nás, na práci. Žádný trenér to nemá lehké. Smlouva může být jakákoliv, důležité je, aby se trenér cítil dobře, aby vedení bylo spokojené a hráči hráli tak, jak mají. Není to vždy jen o vedení. Když někoho někam lákají, tak se slibuje... Já jenom řeknu, že s realizačním týmem uděláme všechno, abychom to naplnili ta slova, o kterých jsme s panem Wolfem mluvili.

Přes tři měsíce jste měl po prosincovém odvolání od týmu Mladé Boleslavi trenérskou pauzu. Jak jste ji vyplnil?

Strašně těžko se v téhle době hledá náplň života. Teď, když jsem byl bez práce, tak jsem nemohl vyjet ani mimo okres Vyškov. Ale měl jsem jedno obrovské plus. Klukovi (Jozefovi) se narodila dcera, tak jsem byl asi nejvytíženější dědeček v okolí. Najezdil jsem několik desítek kilometrů s kočárkem a byl to fantastický odpočinek a relax. Asi vnučce a mladému budu doma nejvíce chybět. (smích)

Nad čím jste při procházkách přemýšlel? Co udělat příště lépe?

Přesně tak. Bilancoval jsem poslední angažmá, což je nutné, pokud se chcete někam posunout. Je potřeba si zpětně a správně vyhodnotit chyby, které jsem udělal v Boleslavi. Každý dělá chyby, všichni trenéři, i já jsem je dělal. Nad tím jsem přemýšlel a řešil jsem, že pokud ještě nějaká nabídka přijde, tak jak tyhle chyby odstranit, jak s nimi bojovat. Ale to zažívají všichni trenéři. Čtrnáct dní je to blbé, nepřemýšlíte nad ničím a pak začnete přemýšlet nad tím, jak to šlo udělat líp. Věřím, že tady se mi to povede.

Radost karvinských hráčů z gólu.

Petr Sznapka, ČTK

Když už jste Mladou Boleslav zmínil, tak se k ní lehce vraťme. Výkony Boleslavi začaly mít sestupnou tendenci po odchodu Komličenka a zranění Matějovského. Je možné, aby absence dvou hráčů takto ovlivnila celý tým?

Nebyli to ale jenom tito dva. Odešel v zimě i Bucha do Plzně, Mešanovič, zranil se mladý Pech, a ještě předtím v listopadu odešel Takács do Slavie. Absence Matějovského a Komličenka byly nejvíce vidět, ale těch hráčů, kteří odešli bylo asi pět a s náhradou za ně jsme si neporadili. A to beru na sebe.

Při pohledu na tabulku jdete do lepšího. Není to trochu paradox při rozdílných ambicích Karviné a Mladé Boleslavi?

(smích) Ani jeden ještě nejsme v klidu a nechci na tohle téma nijak žertovat. Oběma klubům přeju, aby poskočili tam, kam si přejí. My do klidného středu a Boleslav možná ještě výše. Hlavně, ať jsme pryč z toho spodku.

V posledních zápasech nehrál Ostrák a na hře Karviné to bylo až moc vidět. Nepotřebovala by Karviná zkušenějšího lídra do středu pole?

Nechci být alibista, ale po dvou třech dnech o stavu týmu budu vědět určitě více. Dáme si nějaké modelované utkání, kde tým lépe poznám. Do té doby jednotlivce nechci hodnotit. Ostrák a Herc jsou mladí kluci, ale Papadopulos, Šindelář nebo Janečka jsou kluci protřelí ligou, navíc spojení s tímto regionem. To by měli být ti lídři a nést spoluzodpovědnost za výsledky. S hráči mluvím, to se o mě ví, nebudu mít proto problém si s nimi sednout a probrat tu situaci.

Bavil jste se o angažmá se synem Tomášem, který pod vámi v Karviné působil a nyní hraje druhou ligu v nedalekém Třinci?

Samozřejmě, byl rád. Držíme jako rodina hodně pospolu, jsme na sebe vázaní. Tři roky jsme teď byli na jiných koncích republiky, ale včera mě u sebe nechal přespat, abych byl čerstvý na ranní jednání a trénink. Už v Karviné nehraje, tak to není žádná protekce (smích).