Pauza? Žádné leháro, Vrba sparťanům naložil! Hložek slibuje góly

Nebýt dlouhé absence způsobené zraněním, po níž se postupně vrací na trávník, měl by v minulých dnech úplně jiný program. Reprezentační trenéři by spolu určitě rokovali, zdá má být Adam Hložek s áčkem na startu kvalifikace MS, nebo hrát s Lvíčaty na EURO do 21 let. Talentovaný fotbalista ovšem zůstal se Spartou, aby doháněl fyzické manko. „Přestávku jsme samozřejmě využili a trénovali, náročně. Měli jsme těžké tréninky,“ naznačuje Hložek, že trenér Pavel Vrba hráče nešetřil.