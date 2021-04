Hodinu jsme totálně prospali. Takhle nikoho neporazíme, zuřil vytočený kouč Sigmy

Pardubice Sigmu dlouho k ničemu nepouštěli. Co se s týmem dělo?

„Více než hodinu zápasu jsme totálně prospali. Do utkání jsme vstoupili vlažně, nepřipraveni. Souboje jsme prohrávali. První poločas byl z naší strany zcela bez zájmu, agresivity. Po přestávce jsme ještě deset minut čekali. Pak jsme to prostřídali a od 65. minuty jsme se začali dostávat do hry a vytvářet si i nějaké šance. Dvě obrovské jsme měli ještě za stavu 0:0, ale ty jsme neproměnili, udělali chybu a soupeř nás za to potrestal.

Čím si ospalý začátek vysvětlujete?

Chyběl nám pohyb. Hráli jsme to jen do nohou. S hrou do plné obrany sice máme problémy, ale připravovali jsme se na to. Hráčům jsme zdůrazňovali, že musí být důrazní, nabíhat za obranu, ale třeba Yunis na hrotu nevyhrál jediný souboj. Jen v prvních patnácti minutách měl soupeř tři standardky, zatímco my jsme vůbec neexistovali.

Vaši svěřenci působili až ležérně...

V týdnu na trénincích vypadali velice dobře. Bez pohybu a náběhů to však v dnešním fotbale nejde. Na držení míče se už dávno nehraje. Dokud do hry tyto věci nedostaneme, nikdy a nikoho neporazíme.

Gól jste inkasovali poté, co do svízelné situace dostal „složitou" malou domů Breite brankáře Mandouse, jehož odkop zablokoval Huf, k míči se pak dostal Ewerton a nezaváhal. Komu budete chybu vyčítat?

Aleš Mandous to mohl vyřešit lépe. Dalo se to odkopnout do autu nebo i někam jinam. Přihrávka na něj samozřejmě byla těžká, ne však tak, aby to nemohl zvládnout. Porážku však nelze házet na něj. Stejný kiks udělal třeba Zifčák, když šel v 89. minutě sám na bránu, na každé straně měl navíc i volné spoluhráče a tutovku zazdil. Zápas se v té době lámal. Už jsme vyhrávali souboje, Gonzalez trefil tyč, měli jsme další slibné příležitosti, ale...

V úterý hostíte v dohrávce Slovácko. Je lepší, že propadák hned můžete napravit?

Jsme za to rádi. Nebude se to s námi táhnou celý týden. Nějaké hodnocení Pardubic proběhne, ale musíme rychle myslet i na další utkání. Na přípravu máme jen dva dny.

Hráči vás asi hodně naštvali. Přijdou se Slováckem změny?

Pochopitelně. Šíleně mě vytočili! Je těžké to popsat. Týden na něčem pracujete, přijdete na hřiště a všechno vypadá jinak. Nechápu to.