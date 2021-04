Jak penalta zachránila Liberec od gólu. Až absurdní a komické, hořekoval ostravský kouč Smetana

„Tak tady se sudí Zelinka trošku zbrkle upísknul, jinak by Ndefe slavil gól... Dal Liberci šanci penaltou, kterou nakonec Stronati neproměnil. Velká smůla pro Ostravu," vyťukal pak chvíli na to na sociální síti hráč Jablonce Jakub Podaný.

Sudí Miroslav Zelinka pak na žádost o komentář k tomuto momentu prostřednictvím delegáta zápasu reagoval, že se vyjadřovat nechce.

„Dlouho, vlastně možná nikdy, jsem tohle neviděl. Ndefe centroval, centr mu sjel a padalo mu to na zadní tyč. Rozhodčí písknul, což mě trochu rozrušilo, ale nedokážu říct, jestli bych to chytil. Myslím, že spíš ne a Baník by dal gól. Sudí se však rozhodl odpískat penaltu, což pro nás v tu chvíli bylo dobře, protože centr bych s největší pravděpodobností nechytil," přiznal liberecký gólman Milan Knobloch, jenž udržel nulu i po následné penaltě, kdy vystihl stranu. Stronati trefil jen tyč a jeho následnou dorážku sudí uznat nemohli, neboť Knobloch míč netečoval a ani nikdo jiný se míče nedotknul.

„Nevím, co si o tom mám myslet. Ani ne za setinu sekundy po penaltě je míč v bráně a není gól. Je to až absurdní a komické. Nevím, jak se mají takové situace podle pravidel vyhodnocovat... Myslím, že jsme dali jsme regulérní gól a nevyhráli. Je to škoda," hořekoval kouč Baníku Ondřej Smetana, jenž v minulosti za Liberec hrál.

„Nás to ale neomlouvá. Penaltu Stronati má proměnit, postavil se k tomu a má ji dát, přes to nejede vlak. Přesto mám divné a smíšené pocity. Je to škoda. Za výkon a práci nejen dnes, ale i v tréninku, by si kluci tři body zasloužili," dodal Smetana.

Jak sporná situace hostující hráče ovlivnila? „Byli jsme samozřejmě naštvaní, ale fotbal někdy takové situace přináší. Mrzí nás to, ale nic s tím teď neuděláme. Ale myslím, že nás to neovlivnilo. Říkali jsme si, že už to neovlivníme a musíme i ve druhém poločase pokračovat aktivně, což se se nám i podařilo. Vytvořili jsme si nějaké šance, konkrétně já jsem měl svou proměnit a místo toho jsem si narazil kostrč... Je to škoda," zmínil Jan Juroška svou šanci zkraje druhé půle, kdy jeho hlavičku chytil Knobloch a následně narazil do tyčky. Baník sice veze bod, který by před zápasem bral, ale podle průběhu jej vnímá jako ztrátu.

„Baník byl důraznější, vyhrával většinu osobních soubojů, hlavně v prvním poločase. Byli v prvním poločase určitě lepším týmem, ve druhém jsme hru trochu vyrovnali, ale celkově to nebyl náš den," uzavřel kouč Slovanu Pavel Hoftych.