Trenéři říkali, ať Mandouse zavřeme. Já to udělal a byl z toho gól, jásal pardubický hrdina

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Od začátku jsme si vytvářeli slibné příležitosti, jen se nám je nedařilo správně řešit. Celkově to bylo těžké, zvláště s kvalitním soupeřem. Ale zvládli jsme to, takže za mě super. Tři body z Hané jsou cenné," tvrdil pardubický útočník David Huf.

Právě on měl velký podíl na výhře svého týmu, když gólmanu Mandousovi zblokoval odkop a pak míč posunul na Ewertona, který nabídnutou tutovkou nepohrdl. „Trenéři nás připravovali na to, že gólman Sigmy má skvělou rozehrávku levou nohou. Zároveň říkali, že má-li to na pravé, není tak jistý. Nabádali nás, když to na pravou dostane a půjde to, ať ho zavřeme. Šel jsem tam proto naplno a naštěstí mě to trefilo. Ještě jsem stihl balon posunout a dali jsme z toho gól, což je skvělé," popsal dvaadvacetiletý fotbalista klíčový moment zápasu.

Ewertonovi věřil. „Viděl jsem ho, když už byl sám před bránou. V cestě mu stáli jen obránci. Byl jsem si jistý, že to dá," prohlásil rezolutně.

Věděl také, že Hanáky přehráli Východočeši výtečným pohybem. „První týden reprezentační pauzy jsme měli náročné tréninky. Završili jsme ho modelovým zápasem, takže všichni jsme měli herní vytížení, a to nám moc pomohlo. Pak už jsme se připravovali výhradně na Sigmu a náš realizační tým to umí perfektně načasovat. I díky tomu jsme byli tak pohybliví a dělali domácím problémy," vyprávěl spokojený Huf.

Radost měl i trenér Pardubic Jaroslav Novotný. Euforii ovšem nepropadal. „Ve druhé půli nás domácí chvílemi přehrávali a v závěru jsme jim nabídli i dvě velké šance. Gól jsme ale nakonec dali my. Je to prostě někdy i o štěstí. Uznáváme kvality soupeře, ale za vítězství jsme hrotně šťastní," prohlásil možná až příliš skromně.

Pětatřicet bodů, které má jeho tým na kontě, označil za "nadplán". „Ve hře je jich ale pořád ještě hodně, máme i jedno utkání k dobru, takže bychom rádi nějaké přidali s cílem umístit se co nejvýš. Mužstvu jsme však věřili od začátku. Je poskládané z hráčů, kteří chtějí pracovat, bojují, mají srdíčko. A není to jen o těch jedenácti, co nastoupí od začátku. Je to i o těch dalších, kteří přijdou v průběhu zápasu, co dvakrát, třikrát nehrají, ale potom znovu naskočí, nejsou uražení a jsou připraveni," zdůraznil.