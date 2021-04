Penaltový mág poskočil do čela statistik. Měl jsem i štěstí, říká liberecký Knobloch

„Hodnotí se to velice těžko. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale když se ohlédneme za průběhem, musíme si upřímně říct, že bod byl pro nás maximem," uznal liberecký gólman Milan Knobloch, že Ostrava byla U Nisy lepším týmem.

V závěru první půle čelil desítce. K penaltové značce se postavil Patrizio Stronati. Vybral si levou stranu Knoblochovy branky, jenže trefil jen tyč. Odražený míč sice ještě dokázal neúspěšný exekutor za brankovou čáru dorazit, jelikož se však míče nikdo jiný nedotknul, gól podle pravidel platit nemohl.

Základní sestava #FCSL pro duel #LIBOVA: ⤵️

🧤 V brance Knobloch.

🏛 Na stoperu Purzitidis.

🇸🇰 Na podhrotu Faško.

🥷 V útoku Rabušic.

🦁 Lvíčata na lavičce. pic.twitter.com/74G1P68gwl — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 3, 2021

Stronati tak tváří tvář Knoblochovi selhal stejně jako předtím pardubický Huf, Poznar ze Zlína a teplický Řezníček. „Se Zlínem jsem vystihl stranu, tentokrát také. Tam mi pomohlo břevno, teď tyč. A měl jsem i štěstí, že jsem střelu netečoval, protože pak by Stronatiho dorážka platila," oddychl si Knobloch.

Penalta byla pro Liberec záchranou

Paradoxně právě tato nařízená penalta zachránila jeho tým od gólu, když centr Ndefeho skončil v brance, jenže chvíli předtím sudí Miroslav Zelinka hru přerušil a nařídil pokutový kop za faul Mary.

„Ndefe centroval, centr mu sjel a padalo mu to na zadní tyč. Rozhodčí písknul, což mě trochu rozrušilo, ale nedokážu říct, jestli bych to chytil. Myslím, že spíš ne a Baník by dal gól. Sudí se však rozhodl odpískat penaltu, což pro nás v tu chvíli bylo dobře, protože centr bych s největší pravděpodobností nechytil," upřímně přiznal Knobloch.

Penaltový čaroděj v čele tabulky

V této sezoně se stává penaltovým mágem. Poslední pokrytou střelou z 11 metrů se dokonce vyhoupl do čela tabulky dle úspěšnosti gólmanů, kteří čelili alespoň třem a více pokutovým kopům v samostatné české lize. 28letý gólman s 80 % úspěšností sesadil Slováka Norberta Juračku (75 %).

Úspěšnost gólmanů při penaltách v samostatné české lize (jen gólmani, kteří čelili alespoň třem penaltám, zdroj csfotbal.cz) Milan Knobloch 80 % 4 pokryté penalty Norbert Juračka 75 % 3 Jindřich Skácel 66,7 % 2 Tomáš Belic 62,5 % 5 Zdeněk Jánoš 53,8 % 7 Miroslav Mentel 50 % 2 Radek Černý 46,2 % 6 Florin Nita 45,5 % 5 Matouš Trmal 45,5 % 5 Jakub Diviš 44,4 % 4

„Jak je Milan velký, v bráně asi zabere hodně prostoru a hráči se to snaží tlačit mimo něj. Jsme každopádně rádi. Samozřejmě nechceme penaltové situace vytvářet, ale je dobře, že když už jsou, tak je Milan chytí. Stejně tak Filip Nguyen, kterého jsme před rokem postavili na rozstřel ve čtvrtfinále poháru na Slovácku a vychytal nám postup. Oba jsou v tom velmi dobří," řekl liberecký kouč Pavel Hoftych.

Zaměřuje se Knobloch na tréninku speciálně na penalty? „Naprosto minimálně. Věnujeme se jim jen občas, když jsme v nějaké pokročilejší fázi poháru nebo když jsme v létě postupovali z předkol do Evropské ligy. Takhle v sezoně spíš jen sledujeme, kdo kam by to mohl kopnout a pak si to vyhodnocujeme a rozebíráme," prozradil Knobloch, jenž s Ostravou odchytal šestý zápas v řadě v základní sestavě.

„Když nastoupil Milan, podal velice slušné výkony. Když se Filip do branky vrátil, při sprintu se velice nešťastně zranil. Jelikož jsme měli velmi dobrou sérii, nechtěli jsme v tu chvíli brankáře moc měnit. Máme oba velmi kvalitní gólmany a momentálně chytá Milan. Hlavně to je zapříčiněné zraněním Bagyho (Nguyena)," uzavřel Hoftych.