Moje chyba. Kdybych tutovku proměnil, tři body bychom udrželi, kál se olomoucký bek

Fotbalisté Olomouce byli v dohrávce 23. kola se Slováckem dlouho lepší. Ze spousty šancí však žádnou neproměnili, a tak v závěru mohlo udeřit Slovácko. Ani to však nemělo v koncovce štěstí, a tak utkání skončilo remízou 0:0. Věděl to i obránce Sigmy Ondřej Zmrzlý, jenž byl s domácích hráčů ke gólům nejblíže.

Zápas byl určitě alespoň pro diváky u televizních obrazovek atraktivní. Souhlasíte?

Určitě. Bylo hodně šancí. Oba celky se snažily hrát jednoduše nahoru, vynechávaly střed hřiště, a pak před šestnáctkou něco vymýšlely. Z toho pak pramenily slibné příležitosti. Kuba Yunis udržel hodně balonů, takže nám tato taktika vyšla. Bohužel, zase přišlo to, co nás sráží celou sezonu. Chceme-li získávat body, musíme koncovku zlepšit.

Ve druhé půli jste měl tutovku i vy. Gólman Nemrava byl však úspěšnější. Proč?

Byl hodně rychle u mě. Navíc na sněhu, který padal, se přihrávka zpomalila. Byla to však má chyba. Nebudu se na nic vymlouvat. Měl jsem to zakončit tak, aby z toho byl gól. Myslím, že kdybych to proměnil, tak bychom to určitě dotáhli do tříbodového konce.

Brankář Vít Nemrava ze Slovácka.

Luděk Peřina, ČTK

Chvíli předtím jste z levé strany trefil tyč. Zdálo se, že to byl spíše centr...

Bylo to tak. Uklouzl jsem u toho. Už jsem to tam ale viděl. Říkal jsem si, o tyčku, super. Tak gól aspoň z takové haluze. Ani to nám nebylo však přáno.

Ještě jste byl i u šance Breiteho, jemuž jste míč sklepával hlavou. Proč to nevyšlo ani tady?

Byl to přetažený centr. Nejdříve jsem si myslel, že to budu hlavičkovat přímo do brány. Obránce Slovácka mě však trochu žduchl, a tak jsem to vracel před ni.

Štěstí stálo v závěru i při vás. Zachránila vás nejprve tyč, poté břevno. Slovácko nedohrálo i několik rychlých brejků, co zaváněly gólem. Asi jste si oddechl, že?

Mohli jsme vyhrát oba. Po těch mých dvou šancích byli blízko ke gólům zase oni. Jak ale říkám, kdybych to proměnil, tak by to dopadlo jinak. Díky tomu nebereme tři body. Jsem přesvědčen, že bychom to udrželi.

Zleva hlavní rozhodčí Petr Hocek a Mojmír Chytil z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Chvílemi vám zatápěl zkušený Petržela. Jak se nahání takový mazák?

Milan je pořád strašně rychlý, s balonem si rozumí. Věk na něm není vůbec znát. Znám ho, viděl jsem ho hrávat už jako malý v televizi. Takže mám takovou celoživotní přípravu. Je to s ním těžké, ale musel jsem se s tím vyrovnat a celkem jsem to zvládl.

Původně jste hrával ve středu pole. Jak vám vůbec sedí post levého obránce?

Hraje se mi dobře na obou postech. Ze začátku to v obraně bylo složitější, protože jsem se musel některé věci naučit, třeba jak doplňovat útok, abych nebyl splašený při rozehrávce a neposílal to hned dopředu. Postupně se do toho ale dostávám.