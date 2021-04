Nemrava v hlavní roli! Proč řval trenér jako tygr?

„Začátek utkání jsme nezachytili. Nesbírali jsme odražené balony a domácí se pak dostávali do šancí. Nějaké jsme přežili v první půli, další ve druhé. V té jsme mohli ale skórovat i my, takže remíza byla zasloužená," tvrdil Nemrava.

„S ohledem na vývoj zápasu bod bereme. Je z venku a tedy plusový," souhlasil kouč Martin Svědík. Problém jeho týmu byl podle něj v tom, že ve středu pole měl v základní sestavě kvůli rozsáhlé marodce s výjimkou Sadílka samé mladíky. „Na organizaci hry to bylo znát. Hlavně ve druhé půli jsme zbytečně kazili, neměli jsme střed hřiště, některým nešly nohy," věděl.

Nemrava ale svůj tým podržel. „V první půli jsem zlikvidoval dvě střely, ve druhé půli mě trefil zblízka Zmrzlý. A ještě předtím tam byla tyčka po jeho nepovedeném centru. Letělo to od brány, najednou foukl vítr, z ničeho nic to změnilo směr a naštěstí se to odrazilo od tyče ven," vyprávěl pětadvacetiletý gólman.

Zleva Ondřej Zmrzlý z Olomouce, brankář Vít Nemrava ze Slovácka a Patrik Šimko ze Slovácka.

Luděk Peřina, ČTK

Jedné drobné chybičky se ale nevyvaroval. Chytil balon, dal ho na zem a pak znovu chytil. To znamenalo prohřešel proti pravidlům. Hlavní sudí to však zřejmě nepostřehl. „Pustil jsem ho, pak ke mně přiběhl Kuba Yunis a já už neměl na výběr. Uvědomil jsem si to však, až to pomezní rozhodčí křičel. Rychle jsem to proto kopl dopředu a dopadlo to dobře," přiznal.

Od trenéra se po zápase dočkal pochvaly. „Víťův výkon byl výborný. Ve fázi, kdy jsme potřebovali, nám pomohl. Od toho tam ale na druhé straně je. Jemu mužstvo také pomáhá a on teď pomohl týmu. To je vyvážené," prohlásil Svědík.

Dost ho však mrzely některé nedohrané brejky. V 71. minutě, poté, co Kliment zkazil přihrávku na zcela volného Jurečku, který by šel sám na domácího gólmana, se zoufale držel za hlavu. „Řval jsem na něj jako tygr. Tohle nesmíme zkazit. To jsou momenty, co rozhodují zápasy. Přitom Honza hrál výborně. Byl jsem hodně nazlobený, protože to byla jasná situace. Bylo to od něj zbrklé, neuvážené. To samé platí o Vencovi Jurečkovi, když mu nedal lepší přihrávku v prvním poločase. To jsou prostě klíčové okamžiky a ty se musí zvládat," láteřil.