Nadšený Osmančík po premiéře: Celý týden se cítím trochu jako ve snu

„Hlavička metr od brankové čáry byla snadná, nejtěžší bylo najít si ve vápně prostor a ten míč," popisoval jedenadvacetiletý útočník svůj premiérový zásah mezi elitou. Při oslavách ihned naznačoval pádlování, jedinečnou chvíli kariéry si rychlík Klokanů řádně užíval.

„Trefa chutnala fakt moc. Celej tejden se cítím trochu jako ve snu. Už jak mi trenér při rozcvičení říkal, že budu hrát asi od začátku, byla to pro mě lehká euforie. A okořenit zápas ještě pojišťovacím gólem na 2:0, je moc pěkný," usmíval se. Byť pár sekund pociťoval nervozitu, když gólovou situaci ještě kontroloval VAR. „Bál jsem se hodně, to by mě fakt dost mrzelo," utrousil.

Zleva Jan Prosek z Pardubic a David Puškáč z Bohemians.

Michal Kamaryt, ČTK

Šikovný mladík se nominace do základní jedenáctky dočkal ve svém jubilejním desátém duelu v nejvyšší soutěži. Trenér Klusáček ho nečekaně upřednostnil před ostříleným Necidem. „Myslím si, že to bylo kvůli stylu hry, kterým se prezentují Pardubice. Za jejich obránci je docela velkej prostor. Když letí balon za obranu, než aby couvali, spíš vystavují do ofsajdu. Mám docela dobré rychlostní předpoklady, takže jsem se do tohoto zápasu asi hodil," tvrdí Osmančík.

Zleva Roman Květ z Bohemians a Dominik Kostka z Pardubic.

Michal Kamaryt, ČTK

Sázka na něj Klusáčkovi vyšla. Působil dravě a nebojácně. Na hřišti se sám cítil dobře. „Chytil jsem se hned první akcí. Myslím, že jsem nezklamal, výkon nebyl úplně špatnej. Hrálo se mi fajn," prohlásil. Se spoluhráči v kabině slavil triumf 2:0, byť v prvních třiceti minutách nebyl výkon Klokanů ideální. „Hráli jsme zpočátku až profesorský fotbal. Pomohla nám pak penalta, která soupeře trošku nahlodala, a červená, po níž už Pardubičtí nebyli tak nebezpeční dopředu. Vyloučení bylo zlomovým momentem utkání," pokyvoval.

Na trávníku se rval, až do úplného konce ovšem nezůstal. Braly ho křeče a v 68. minutě ho nahradil v sestavě Keita. „Měl jsem předtím pár sprintů a začalo mě hryzat lýtko. Pak pořád víc a víc. Před střídáním jsem už byl dost nepohyblivej. Trenéři mě stáhli, abych si něco neudělal se svalem," podotkl.

V útrobách domovského Ďolíčku si radostně zakřičel, přestože Bohemians byli tentokrát vedeni v zápise o utkání netradičně jako hosté. Velkou změnu však Osmančík neregistroval. „Jenom minimální. Šatnu jsme měli stejnou, vnímal jsem akorát jinýho hlasatele a jinou hymnu, ale to je kosmetickej detail, kterej člověka nerozhodí," dodal.