Příbram - Olomouc 0:2 Poslední doma znovu prohrál. Vykradli ho Hanáci

Lépe začali hosté a po necelé čtvrthodině mohli jít do vedení. Šiman špatně vyběhl před šestnáctku, Chytil ho lehce obhodil, ale skákající míč dostihl O. Kingue a metr před brankovou čáru ho odkopl do bezpečí. Vzápětí po rohovém kopu si naskočil výborně Beneš, udeřil hlavou, ale Šiman skvělým zákrokem napravil předchozí chybu. Hanáci jako by se uspokojili s tím, že mají míč častěji na kopačkách.

Domácí vyčkávali na brejkovou situaci a dočkali se poměrně brzy. Na jejím konci byl Pilík, který ale mířil těsně vedle. Další nebezpečný moment přišel později po jeho rohovém kopu, když nejvýše vyskočil Tregler, ale hlavou přestřelil. Oba týmy se snažily strhnout vedení na svoji stranu, pro oba byl bod málo. Hanáci byli přeci jenom fotbalovější, na pozornou obranu však nic nevymysleli. V závěru poločasu Zmrzlý obstřelil z trestného kopu zeď, ale Šiman byl u tyče včas. Další pokusy směřující do příbramské šestnáctky zlikvidoval Kingue.

Dva údery v závěru

Po změně stran byli opět blíže gólu hosté, když Yunis přeskočil svého strážce, ale Šiman vytáhl jeho hlavičku nad břevno. Domácí se dostali na půlku hostí po hodině hry. Nový chytře napálil míč do houštiny těl před brankou, pozorný Mandous však balon vyrazil jen před sebe, naštěstí pro něj ho obránci odkopli do bezpečí. Domácí se přeci jenom častěji dostávali do blízkosti olomoucké šestnáctky, ale nedokázali si vytvořit střeleckou pozici.

Školení, jak má vypadat brejk, udělali čtvrt hodiny před koncem domácím Hanáci. Pilík lajdácky přihrál Treglerovi, ten se k míči nedostal, akci rozjel Yunis, dal míč Gonzálezovi, který vpravo našel volného Sladkého, jehož ránu vyrazil Šiman do Zorvana, od něhož se míč odrazil do sítě. Příbramští se nestihli ani nadechnout, když González místo očekávané střely předložil míč Houskovi, který pečetil ránou po zemi tři body pro Olomouc.