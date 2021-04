Opavští naháněli Zajíce marně. Byl jsem překvapený, kolik prostoru mi nechali, diví se útočník Baníku

Útočník Baníku Zajíc poslal balon do opavské sítě dokonce třikrát. První pokus mu ve 13. minutě ale zmařilo ofsajdové postavení. Jak by se v takové chvíli měl útočník zachovat předvedl ostravský útočník hned vzápětí. O minutu později si ve vápně pohrál s ledabyle bránící opavskou defenzivou podruhé a zakroutil balon na zadní tyč.

„Nebránili moc důsledně. Popravdě jsem byl docela překvapený, kolik prostoru mi nechali," přiznával 24letý Zajíc a za další čtvrthodinku se trefil ještě jednou. Gól nejprve znovu kvůli ofsajdu neplatil, VAR ale rozhodnutí sudího Hrubeše změnil. „Věděl jsem, že to nemůže být ofsajd, protože balon šel od opavského obránce," vykládal Zajíc, jenž zažil dvougólový zápas podruhé v sezoně.

Poprvé na podzim v Příbrami, kde Baník hrál poprvé pod vedením Ondřeje Smetany, který zaskakoval místo nemocného Luboš Kozla. A byla z toho také jednoznačná výhra (4:0). „Asi to je náhoda," pousmál se Zajíc. „Ale styl trenéra mi teď vyhovuje více. Mám více balonů, hrajeme kolmo dopředu a vytváříme si více šancí. Jsem rád, že hraju a snažím se to splácet. I v minulých zápasech jsem se do nějakých šancí dostal, tak snad jsem to teď odšpuntoval a góly budou přibývat," svěřoval se Zajíc.

Baník proti Opavě vsadil na pečlivou obranu, z níž vyrážel do protiútoků. Taktika jako stvořená pro rychlonohého Zajíce na hrotu přinesla úspěch. „Každého v derby zajímá jen výsledek, ne krása hry. Byli jsme efektivní, Zajda dal dva góly, podržel spoustu balonů, byl v nebezpečných situacích. Je jenom dobře, že se náš útočník se prosadil, protože na sobě cítí tlak a góly od útočníků potřebujeme. Ale taktiku jsme nechystali jen pro něj. Dobře to odpracovala celá ofenzivní čtyřku a Zajda práci zúročil. Jsem za něj hodně rád," chválil Zajíce trenér Ostravy Ondřej Smetana.