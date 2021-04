Porod těsně před derby a trenér pro Premier League! Sešívaní jsou v jednom kole

Renomé sešívaných každým zápasem roste. Internacionál Petr Čech dokonce v rozhovoru pro O2 TV Sport z Londýna hlásí, že si kouče Trpišovského dokáže představit i v Premier League.

„Angličtí komentátoři při zápase na Arsenalu opět přirovnávali Jindřicha Trpišovského k Jürgenu Kloppovi. Slavia pod ním umí hrát presink, vydrží, co se týče intenzity. To je klíčem v evropských pohárech, když chcete hrát s anglickým týmem, musí být tým fyzicky dobře připravený a hrát ve vysoké intenzitě," poukazuje Čech.

Jak tipuje Petr Čech výsledek derby pražských S?

O2 TV Sport

Červenobílí teď potřebují nasadit své zbraně v 298. derby.

Jakub Hromada se stal otcem! Gratulujeme rodičům k narození dcery Sofinky, které přejeme hodně zdraví a štěstí do života! 👶 pic.twitter.com/wZju2qvrxQ — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) April 10, 2021

„Je skvělé hrát velké zápasy. Možná je dobře, že jdou tak rychle za sebou. Pro některou skupinu hráčů by byla lepší určitá pauza a odpočinek, na druhou stranu není nic hezčího než hrát tahle utkání. Hrát v jednom týdnu derby a dvakrát s Arsenalem je úžasné, chybí jen fanoušci," říká pro klubovou televizi trenér Jindřich Trpišovský.

„Těším se moc, protože to bude svátek fotbalu. Po zápase v Evropské lize máme další velký zápas a budeme ho chtít určitě zvládnout vítězně," přidává nejlepší ligový střelec Jan Kuchta.

Soupeř? Jsou teď jiní

Podzimní derby na Letné ovládli sešívaní, na začátku prosince zvítězili po dvou brankách Abdallaha Simy a gólu Ondřeje Lingra 3:0. Sparta ale v únoru vyměnila trenéra, vede ji zkušený Pavel Vrba, který z posledních šesti ligových zápasů dovedl sparťany pětkrát k vítězství.

Petr Čech o helmě Ondřeje Koláře

O2 TV Sport

„Jsou jiní, hrají v jiném rozestavení a daří se jim, dávají hodně gólů i jich méně dostávají. Ustálila se jim základní sestava, není tam tolik změn jako dřív. Vrátil se jim po zranění Hložek. Na středu se ustálila trojice Krejčí, Pavelka a Dočkal. Rukopis nového trenéra je znát a pojetím i rozestavením je to jiná Sparta, než byla na podzim," popisuje soupeře Trpišovský.

„Mají tam několik individualit, ale pro ně je asi trošku špatná věc, že měnili často trenéry. Teď už mají klid s trenérem Vrbou a určitě nám nic nedají zadarmo. Budeme se soustředit hlavně na sebe, odvádět maximální práci a doufáme, že zvítězíme," věří Kuchta.

Mají hlad a víru

Slavia od března 2016 neprohrála se Spartou 12 soutěžních zápasů po sobě (11 v lize, jeden v poháru) a ve 3 z posledních 4 neinkasovala. Letenští už by rádi zoufalou sérii ukončili.

„Všechny naše poslední zápasy pomáhají, už je na čase je porazit. Herní pohoda je větší," líčí klubové televizi asistent Luboš Loučka.

„Teď hrajeme dobře, ale smutné na životě fotbalisty je, že si nemůžete dlouho užívat úspěch. Vždycky je tady příští zápas a nás teď čeká Slavia. Máme dobrou sérii, je to další výzva," souhlasí švédský záložník David Moberg Karlsson.

„Herní projev v posledních zápasech je zajímavý, myslím, že i lidi baví. Chceme si pohodu přenést do derby, i když to bude specifický zápas. Jsme si vědomi síly Slavie, ale máme teď svou herní filosofii, kterou chceme praktikovat všude, bez ohledu na soupeře," poukazuje reprezentant David Pavelka.

„Hlad po úspěchu je velký, cítím z šatny a kluků. Jsou dobře nastavení v každém zápase, o motivaci teď nemá cenu mluvit," pochvaluje si Loučka.

Švéd se vrací po delší pauze, Jablonci dal ve středečním čtvrtfinále poháru krásný gól. „Možná nejsem úplně tam, kde jsem byl před covidem a zraněním. Ale dostávám se tomu blíž a blíž, bylo skvělé dát gól. Vím, že jsem fakt zpátky," je Karlsson vděčný.

„Derby je vždycky obrovská motivace, má úplně jiný náboj. Hraju je od osmi let, vždycky to bylo hodně vyhrocené. Nečekám nic jiného. Máme hlad a víru, že by to mohlo teď klapnout, jen musíme všechno potvrdit v zápase," uzavírá Pavelka.