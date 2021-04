Potřebujeme v Evropě posbírat zkušenosti. Jako Slavia, má Vrba jasno o tom, co Spartě chybí

Už asi ani vy nepřipouštíte, že by v boji o titul mohla nastat alespoň nějaká zápletka a Slavii jste mohli cestu ke korunovaci zkomplikovat...

Rozdíl mezi Slavii a námi je tak obrovský, že tato možnost nenastane. A to při vší úctě k mým hráčům a vzhledem ke zkušenému mužstvu, které Slavia má.

Přitom se hodně spekulovalo, že by právě derby mohlo představovat zlom. A první půle tomu v Edenu i nasvědčovala.

Úvodní poločas se pro nás vyvíjel dobře, měli jsme i tři hodně zajímavé gólové šance, jenže nakonec jsme ho prohospodařili. Obrovskou chybou v pětačtyřicáté minutě. Kdyby se povedlo dát první gól nám, mohlo být možné derby jiné. Ale stalo, co se stalo.

Ke všemu po situaci, která následovala po autovém vhazování, Úplně zbytečném...

Aut nebyl zase tak obrovskou chybou, protože celá situace se dala dohrát jinak a inkasovanému gólu šlo zabránit. V čase 45:20 jsme měli míč pod kontrolou a mohli poločas v poklidu dohrát, v čase 45:40 jsme prohrávali.

Pořád jste ovšem měli celý druhý poločas, abyste gólové manko dohnali a skóre třeba i otočili. Jenže po změně stran už to nebyla Sparta, jaká se v Edenu prezentovala do přestávky.

Slavia vedla a už nemusela být tak aktivní, hlídala si prostory, nepouštěla nás do brejkových situací, a naopak zkušeně čekala na příležitost. A ta přišla, protože jsme nechali Tecla se obtočit se v šestnáctce a skórovat podruhé, i když byl předtím zády k bráně. Navíc jsme už nebyli tak aktivní a nehráli tak kvalitně, jako to přestávky, zatímco Slavia ukázala, jak zkušeným mužstvem je a jak toho dovede využít.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský a trenér Sparty Praha Pavel Vrba po derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Neprojevilo se na výkonu vašeho týmu i to, že mladších z Krejčích dostal brzy žlutou kartu a od té chvíle se z trávníku vytrácel? Že Hložek měl hned v úvodu velkou šanci, kterou zase neproměnil?

Možná, že to Krejčího trochu limitovalo, svou kvalitu ale prokazuje. A v případě Hložka si je třeba uvědomit, že je mu teprve osmnáct. Má před sebou určitě zajímavou budoucnost. Až začne šance proměňovat, bude to hráč pro elitní evropské soutěže. Nejdřív ale potřebujeme, aby pomohl nám.

Narazili jste na prvního top soupeře z výsluní české ligy, a nakonec mu podlehli.

Slavia není top soupeřem z české lihy, ale top soupeřem z Evropy. Postoupila mezi posledních osm v Evropské lize, hrála 1:1 na Arsenalu, má obrovskou šanci dostat se mezi poslední čtyři... Hráli jsme proti týmu, který nejenže kraluje v české lize, ale úspěšný v pohárové Evropě. Pro nás tudíž mělo jít o zkoušku, abychom si doopravdy ověřili, jak na tom doopravdy jsme. V domácí soutěži se nám dařilo, měli jsme dobré výsledky, i naše hra byla velice dobrá. O to víc mrzí, že jsme začátek derby nezvládli lépe, protože by šlo o obrovské povzbuzení. Ale jsme tam, kde jsme a teď nás čeká Jablonec, Slovácko, Plzeň, soupeři, kteří jsou v tabulce nahoře. Uvidíme, jak zápasy zvládneme.

Zklamaný Martin Vitík ze Sparty Praha po derby na Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Co tedy dál? Co bude zapotřebí, abyste dostal Spartu na úroveň Slavie?

Hrát na podzim některou ze skupin Evropské ligy. Pokud by se to podařilo, bylo by to velké plus. Podobné zkušenosti se v naší lize nenasbírají. Je vidět, jak z nich Slavia těží a jak obrovské sebevědomí díky pohárům získává.