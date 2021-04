Rebel Řepka Spartu nešetřil: Strach a bezmoc. Dostat gól od Tecla? To je ostuda

Řepka chápal, že s týmem mohl zacvičit gól inkasovaný chvíli před poločasem. Sám dobře ví, že „šatnář“ s psychikou týmu pořádně zacloumá. „Dostat gól do šatny je vždycky nepříjemný, obzvlášť v derby, ale čekal jsem, že druhá půle bude větší jízda, ale bohužel. Cítil jsem z týmu strach a bezmoc,“ hodnotil vystoupení borců v rudých dresech známý bojovník, který nesnášel porážky a neúnavně burcoval v době hráčské kariéry parťáky z týmu.

Nezůstal jen u kritiky, snažil se nabídnout svůj pohled na to, co by měl klub jeho srdce udělat, aby dominance městského rivala skončila. „Pokud se má Sparta někam posunout, tak musí nutně koupit solidní krajní beky a rychlejší centrhalvy s fotbalovým myšlením. Sparta v minulých zápasech dokázala že umí!!!“ dodal s ironickým povzdechem, že už sedm let čeká na výhru v derby se Slavií.

Borci v sešívaných dresech na rozdíl od Sparty mají sebevědomí na rozdávání. Zkušenosti z těžkých pohárových zápasů jsou prostě znát. „Je to všechno o psychice, hráči Slavie jsou na vlně a bohužel to nepíšu rád, ale jde jim to a dobře se na jejich fotbal kouká. Takhle vždycky hrávala Sparta, co pamatuju já,“ doplnil smutně v odpovědi na poznámku jednoho z fanoušků.