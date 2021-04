Rada slavil triumf nad Vrbou kotoulem. Nechtěl jsem nikoho kopírovat, vyhecovali mě asistenti, usmíval se

„Vyhecovali mě asistenti, jestli ho v tomhle věku ještě udělám. Věřili, že vyhrajeme. Nebylo to určené hráčům, jen realizačnímu týmu, s kterým jsem se o tom dopoledne bavil. A už to nikdy neudělám, protože mě bolí koleno," usmíval se šťastný Rada.

U protější lavičky zrovna kousal druhou prohru v řadě kouč Letenských Pavel Vrba. Právě on proslul v Plzni kotrmelci po velkých výhrách. „Ale nechtěl jsem nikoho kopírovat," poznamenal Rada.

Každopádně velké vítězství si vychutnává rozhodně. „Nerad děkuju a chválím, ale náš výkon měl parametry, za které se nemusíme stydět," radoval se. Jablonec vyhrál 1:0 gólem Ivana Schranze z 88. minuty a Spartu v tabulce vystřídal na druhém místě.

„Z naší strany to bylo povedené utkání. Hráli jsme na hraně svých možností, co se týká nasazení, přístupu, agresivity a v neposlední řadě fotbalovosti. To stavím na první místo. Myslím, že Spartě dělal tenhle terén větší problémy, ale náš výkon byl stejný od první do devadesáté minuty, neměli jsme žádné slabší pasáže, což nám v minulosti chybělo," pochvaloval si Rada.

Svým svěřencům naordinoval náročný vysoký presink, který dělal Letenským velké problémy. „Hodně důležité bylo, že jsme Spartu nepustili do rozehrávky, ve které má silné hráče. Ať je to Pavelka nebo Dočkal. Pokud mají více prostoru, jsou schopní udělat nadstandardní finální přihrávku. Chtěli jsme, aby zrovna tihle dva neměli čas dát dlouhý balon. I když některé míče měli dobré, často se k tomu nedostávali. Jsou to reprezentanti, mají svou kvalitu, nemůžete jim prostor dát. Napadali jsme je celým týmem a všichni hráči plnili své úkoly. Ovšem nechtěli jsme celý zápas jen napadat a honit soupeře. Chtěli jsme hrát fotbal, a to se nám podařilo," tetelil se Rada.

Jablonec tak Spartě dokonale vrátil týden starou prohru 1:4 ve čtvrtfinále domácího poháru. „Ale o pohárovém zápase jsme se vůbec nebavili, jde o jinou soutěž. V poháru jsme samozřejmě chtěli taky postoupit, ale Sparta nás potrestala. Proto jsem teď hráčům říkal, že nás může porazit jen strach, který musíme nechat v kabině. Už před rozcvičením na nich byla vidět nabuzenost a koncentrace. Vítězství si zasloužili. Nevyhráli jsme po nějakým náhodném výkonu. Hráči dokázali se Spartou bojovat celých devadesát minut, ale hlavně hrát fotbal, což kvituju nejvíc. Přeci jen bojovnost by měla být automatická. Po gólu jsme Spartu prakticky nepustili na naši půlku," jásal Rada. A euforii po závěrečném hvizdu hned přetavil do kotrmelce.