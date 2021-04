Za kotoul dostal dvojku. To beru, už jsem pomalu v důchodovém věku, směje se Rada

V lize překonává jeden rekord za druhým, ale Spartu naposledy porazil ještě ve službách Slavie na podzim 2012. Když teď třináct duelů dlouhý půst (jen dvě remízy, jinak prohry) s hvizdem ukončil, samou radostí nakopl míč vysoko nad hlavu. A na oslavu přímo před lavičkou vystřihl kotoul.

„Asistentům jsem slíbil, že pokud vyhrajeme, tak udělám kotrmelec. Když skončil zápas, hned mi to připomněli a ze mě zkrátka vylítly emoce. Sparta se neporáží každý den," potvrdil Petr Rada svůj pověstný temperament.

„Někdo mi říkal, že napodobuju Vrbu, ale s ním to nemělo nic společného. Pavel je dělal po titulu nebo postupech do Ligy mistrů, to je jiný level. A dělal je obráceně," odmítl Rada, že by kopíroval svého protějška na lavičce Sparty, jenž kotrmelci v Plzni slavil velké úspěchy.

Ivan Schranz z Jablonce se raduje z vítězného gólu v duelu se Spartou.

Radek Petrášek, ČTK

Za výkon Jablonce proti Spartě a zasloužené vítězství ho sice jeho kamarádi oznámkovali jedničkou, ale kotoul ocenili jen chvalitebně. „Prý nebyl dokonale stočený. Ale na svou obhajobu říkám, že to bylo rychle, bez rozcvičení a přípravy. Sice jsem byl rozehřátý z koučinku, ale chtělo by to ještě víc protažení. To bychom však museli dát gól dřív než dvě minuty před koncem, abych to stihl... Ale už jsem pomalu v důchodovém věku, takže beru i dvojku," smál se 62letý kouč.

„Naživo jsem ho nepostřehl, až zpětně v televizi. A musím říct, že je to „střelec", že se do toho takhle pustil. Ale s tím jeho temperamentem mě to až tolik nepřekvapuje. Však jsme mu pak v kabině nachystali žíněnku," prozradil s úsměvem univerzál Vojtěch Kubista, jenž na stoperu pomohl udržet s Letenskými čisté konto.

Byla gymnastická opakovačka? „Jelikož mě trochu bolí záda, tak jsem ho tam znovu neprdnul. Ale kdyby na tom trvali, klidně bych tam udělal i nějakou sestavu. Za přístup se Spartou jim děkuju," chválil Rada. Zítra ho čeká další velká bitva v Plzni. Dojde opět na tělocvik?