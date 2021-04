Nevzdáváme se, ujišťují Slezané, byť smyčka se utahuje a druholigová propast přibližuje

„Nevzdáváme se, něco takového je nepřípustné. Ale pochopitelně je naše situace svízelná," běduje opavský brankář Tomáš Digaňa, který v sobotu na hřišti Mladé Boleslavi zabránil většímu debaklu, když pochytal několik stoprocentních šancí domácích borců.

„Situace je těžká hlavně pro psychiku, protože na hřišti odevzdáváme pořád maximum. Jenže stále nepřichází bodová odměna, což nám pochopitelně nepřidává. Ale dokud šance na záchranu existuje, budeme bojovat," ujišťuje Digaňa.

„Čím více se blížíme k závěru a zůstáváme stále bez výhry, je situace mnohem složitější. Bude to nejen o fotbalové kvalitě, ale zejména o mentální síle každého hráče," přemítá Alois Skácel, trenér Opavy.

Slezský klub na půdě Středočechů potvrdil, že má problémy se střílením branek. V sedmadvaceti duelech vstřelili opavští borci jen šestnáct branek. Nikdo v nejvyšší soutěži nemá horší produktivitu.

„Přitom hráče, kteří jsou schopní vstřelit branku, v kádru určitě máme. Problém je, že k nim nedostaneme balon. To je naše největší slabina," stýská si Skácel. „I v Mladé Boleslavi to byl náš největší nedostatek. Finální fáze nám chybí celé jaro. Kloudná přihrávka do pokutového území. Je to o individuální kvalitě každého hráče," lamentuje Skácel.

„Nemohu hráčům vytknout nedostatek disciplíny či nasazení. Vydají se ze všech sil. S tím jsme spokojení. Vlastně i s přechodem do útoku, který je také dobrý. Ale finální fáze je hodně špatná," běduje Skácel, jehož svěřence nyní čeká přetěžký dvojboj. Nejprve doma s Libercem, následně na Spartě.