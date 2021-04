Nebyla to žádná hitparáda, bod má však pro nás velkou cenu, radoval se teplický útočník Vukadinovič

Fotbalisté Teplic ve 27. kole na půdě Olomouce vyslali pouze jedinou střelu mezi tyče a stačilo jim to na remízu 1:1. Když se ale Sigma už ve 4. minutě dostala do vedení, na dobrý výsledek to pro Severočechy vůbec nevypadalo. Jenže pojistku domácí, byť šance měli, nepřidali, po přestávce se trefil Vukadin Vukadinovič a zajistil tak svému týmu cenný bod.

Ač jste toho na Hané moc nepředvedli, s výsledkem jste asi spokojeni?

Ano jsme. Nebyla to žádná hitparáda, žádný hezký fotbal. Bohužel, jsme v situaci, kdy na krásu hrát nemůžeme. A ani to neumíme! Museli jsme to nějak ubojovat, ukopat, protože klíčový zápas minule doma s Mladou Boleslaví jsme nezvládli a spodek tabulky, hlavně Brno se k nám hodně přiblížilo. Boj o záchranu je tedy tuhý, bude se počítat každý bod a ten dnešní možná bude mít na konci velkou cenu.

Na remíze máte lví podíl. Jak byte klíčový moment zápasu popsal?

Byl to za obranu propadlý balon, Kučera mi hezky přihrál a já dal na první myšlenku a hned jsem střílel. Beneš to tečoval, poslal gólmana na opačnou stranu a já mohu být jen rád, že jsem měl štěstí, a spadlo to tam.

Nastoupil jste nezvykle na hrotu útoku. Jak se vám tam hrálo?

Není to úplně můj post. Všechny útočníky ale máme zraněné. Snažil jsem se proto maximálně napadat, běhat, nabízet se za obranu. Proti urostlým stoperům jsem to však měl strašně těžké. Takže nebylo to ono. Jsem ale hlavně rád, že hraji.

V prvním poločase jste se nedostali k ničemu. Co se dělo o přestávce v kabině?

Trenér se nás snažil především povzbudit. Teď to není o křiku, o tom, že by nás měl seřvat. Psychicky jsme na tom špatně, takže potřebujeme spíše podpořit. Gól ve 4. minutě nás strašně srazil. Dostávali jsme se z toho celý poločas. Byla to škoda. V kabině jsme si řekli, že budeme hrát na nulu, protože jsme dostávali strašně moc gólů. Než jsme se však rozkoukali, dostali jsme blbý gól ze standardky a pak se to s námi vezlo.

Klíčové asi bylo, že jste Sigmu udrželi na uzdě a nenechali jste ji přidat další gól?

Určitě. Kdyby zvýšili na 2:0, myslím, že by bylo po nás!

Plusový bod z venku je ale po dvou předchozích porážkách určitě pro vás velkou vzpruhou...

Rozhodně. Zvláště z Olomouce. Tady se těžko hraje, mají výborný tým, jsou dlouho pohromadě. Věděli jsme, že nás tady nebude čekat nic lehkého. Jak už jsem ale řekl, v naší situaci musíme počítat každý bod.

Ve středu hrajete doma s Plzní. Co od tohoto zápasu očekáváte?

Na našem hřišti, kde jsme zvyklí a kde se nedá kombinovat, je můžeme potrápit. Musíme se nahecovat a pak se pokusit uhrát co nejlepší výsledek.