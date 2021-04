Před bránou nás bylo málo, šance jsme neměli s kým dohrát, litoval olomoucký kouč Látal

„Škoda, že jsme to výsledkově nezvládli. Selhali jsme však v produktivitě. Jeden gól byl málo," věděl Pavel Zifčák, který se trefil po standardce, v lize teprve podruhé. „Bylo to nacvičené. Zrovna tuto jsme před zápasem trénovali. Ondra Zmrzlý poslal parádní centr, já tam šel na dlouhou nohu s obráncem a společně jsme to do brány nějak dotlačili. Dlouho jsem nehrál, o to víc jsem rád, že to tam spadlo. Jen mě mrzí, že to nebylo za tři body," dodal jednadvacetiletý útočník, jenž dostal šanci při zranění Yunise a Nešpora.

„Naše marodka je šílená. Sestavu jsme poskládali jen stěží. Absence byly cítit hlavně v útočné fázi. Po hodině nám začaly docházet síly. Hlavně Zifčákovi, který dlouho nehrál, ale i Chytilovi. Přestali jsme vepředu uhrávat míče, a to bylo klíčové. Zvláště když zkušení hráči, kteří by to měli táhnout, nepomohli. Vidět to bylo na zakončení. Před bránou nás bylo málo. nedotáhli jsme se tam ze středu. I když centry přicházely, neměli jsme to s kým dohrát. Pro nás tedy smolný zápas, jsme smutní, ale to je fotbal a musíme to tak brát," prohlásil neobvykle smířlivě olomoucký lodivod Radoslav Látal.

A posteskl si, že situace může být ještě horší. „V úterý hrajeme v Českých Budějovicích. Z marodů se nikdo do sestavy v dohledné době nevrátí a dnes někteří hráči utržili další šrámy. Hrozí, že budeme muset sáhnout do béčka," dodal. Zdůraznil však, že sezónu nemíní Sigma jen dohrát. „Chceme být co nejvýš a poprat se z Baníkem o sedmé, osmé místo. Stejně tak se pokusíme porvat o postup do semifinále poháru," podotkl Látal.

Teplický Radim Kučera, který se poprvé do Olomouce, kde léta hrával, vrátil jako kouč, byl v úplně jiném rozpoložení a bod bral všemi deseti. „Dnes to byla pro mě nostalgie. Strávil jsem tady hodně času, měl spoustu krásných zážitků, takže vzpomínky úžasné, ale na druhé straně, teď mám jiné starosti. Nyní jsem v Teplicích a chtěl jsem za každou cenu bodovat, což se povedlo a za to jsem rád," prohlásil trenér Severočechů.

Hodně litoval brzkého gólu. „Přijeli jsme nachystaní na něco, ale ten rychlý gól nám všechno rozbil. Veškerá taktika se nám zbortila, a proto jsme v první půli nepůsobili vůbec dobře. Míč jsme si posouvali jako horký brambor, nikdo nechtěl odpovědnost vzít na sebe. O přestávce jsme si však řekli, že nic není ztraceno, a byť jsme se téměř k ničemu nedostali, šťastně jsme z jediné šance vyrovnali, a tak, za situace, v níž se nacházíme, bod bereme, protože v závěru může být hodně cenný," přiznal Kučera.