Divoká premiéra Slováka Macíka. Dva rychlé góly, bouřka a nakonec úleva

Debut v české lize si představoval jinak. Matúš Macík nasadil rukavice a natěšeně se postavil do brány místo zdravotně indisponované jedničky Mandouse, jenže start do zápasu by stejně jako všichni olomoučtí fotbalisté nejraději vymazal z hlavy. Časomíra ukrajovala teprve dvanáctou minutu a slovenský gólman lovil míč v Českých Budějovicích už dvakrát ze sítě.

Dva rohové kopy Dynama, dva góly. Byl nepovedený začátek způsobený nekoncentrovaností?

Těžko říct, ale asi ano. Hned na začátku jsme dostali gól, potom další a úplně se nám rozpadlo to, s čím jsme chtěli do zápasu jít. Nedařilo se nám vyhrávat osobní souboje, ani odražené balony jsme neměli.

Při prvním gólu jste dokázal vyrazit i dorážku, přesto vás Valenta nakonec prostřelil. Jak jste viděl situaci?

První hlavičku se mi ještě podařilo vyrazit a viděl jsem, že tam skáče míč v malém vápně, snažil jsem se roztáhnout, aby mě trefil. Chytil jsem i tu druhou dorážku, bohužel se to tam nějak odrazilo, a šlo to do brány. Ani nevím jak, musím se na to podívat.

Poté jste inkasoval ještě z hlavy Havla. Neříkal jste si v tu chvíli pro sebe, že tu dostanete ještě další branky a premiéra skončí průšvihem?

Ani ne. Je to sport, může se stát cokoliv. My jsme dostali dva góly za dvanáct minut, totéž se ale mohlo povést i nám. Samozřejmě mrzí to, protože jsem šel do brány s tím, že jsem byl připravený. Cítil jsem se fajn, neudělal jsem prakticky žádnou chybu a dostal dva góly. Těžkou hlavu jsem si z toho nedělal. Věřil jsem klukům. Věděl jsem, že máme před sebou ještě fůru času na to, abychom utkání mohli zvrátit. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. (úsměv)

Zleva Ondřej Zmrzlý z Olomouce, Patrik Brandner z Českých Budějovic a brankář Olomouce Matúš Macík.

Václav Pancer, ČTK

V šatně Sigmy byla o poločase bouřka. Co vám trenér říkal?

To jsou věci, které zůstávají v kabině. Ale pověděli jsme si pár slov, které si musíme po takovém poločase zkrátka říct. Díky bohu to pomohlo...

Výkon týmu šel hodně nahoru.

Druhá půle byla úplně o ničem jiném. Vyhrávali jsme osobní souboje, drželi tempo hry, dařilo se nám směrem dopředu. Za druhý poločas jsme si bod zasloužili.

Až do tohoto zápasu jste chytal jen v pohárovém klání proti Domažlicím. Jak zatím hodnotíte čtyřměsíční štaci na Hané?

Celkem pozitivně. Věděl jsem, s čím do Sigmy jdu. Uvidíme, jak se to všechno vyvine dál.