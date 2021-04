Čekání pokračuje. Krutý výsledek. Chybělo i štěstí, smutní trenér Budějovic

Jihočeši už ve 12. minutě vedli nad Olomoucí o dva góly, přičemž další šance ještě neproměnili. „První poločas byl z naší strany velice dobrej. Byli jsme lepším týmem," chválil Horejš tým, který v předešlých pěti utkáních vstřelil pouze gól a naopak často inkasoval po standardních situacích. Jenže právě z nich Sigmu v úterý s mladými dravci v sestavě srazil.

„Je to určitě plus. Věděli jsme, že musíme udělat nějaký změny, zareagovat a do týmu přinést novej impuls. Havel, Valenta i Vais předvedli velice slušnej výkon. Celkově jsme měli pasáže, kdy jsme hráli fakt kvalitní fotbal, bohužel jsme nebyli odměněni třemi body," litoval budějovický kouč.

Radost fotbalistů Českých Budějovic po gólu proti Olomouci.

Václav Pancer, ČTK

Klíčový moment nastal v 63. minutě, kdy hlavní arbitr nařídil po konzultaci s VAR penaltu za ruku Javorka v šestnáctce. „Do té doby jsme měli zápas pod kontrolou, bohužel pak přišel pokutový kop a snížení... Dostali jsme dneska dva smolné góly. Mrzí to. Výsledek je pro nás krutej. Klukům není co vytknout, zápas odpracovali velmi dobře. Penalta rozhodla, jinak bychom zápas myslím zvládli," řekl po remíze 2:2 Horejš, jenž před dvěma lety dovedl Dynamo zpět do první ligy a v loňské nováčkovské sezoně bojoval s mužstvem ve skupině o Evropu.

Ještě v úvodu letošní jarní části to vypadalo pro Dynamo skvěle. Mužstvo šlapalo a atakovalo pohárové příčky. Pak ale přišla výsledková krize, z níž se Budějovicím stále nedaří vymanit. „Situace je pro nás všechny nepříjemná. Na klukách ale vidím, že s tím chtějí něco udělat. Dneska chybělo i kousek štěstí," povzdechl si Horejš.