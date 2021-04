Druhé místo? Bylo by to skvělé, všichni nás dost podceňovali, říká jablonecký Pleštil

Bylo mu deset, když Jablonec poprvé a naposledy v lize skončil druhý. Dominik Pleštil tehdy na Střelnici podával svým idolům míče, teď se jablonecký odchovanec s parťáky sám o druhé místo přetahuje na dálku se Spartou. Většinou jen střídá, ale když proti Karviné nastoupil od začátku, na výhře 3:0 se podílel gólem a parádní finální přihrávkou Doležalovi. „Celá akce byla povedená. Když jsem viděl Dolyho a mohl jsem mu míč předložit do stoprocentní šance před prázdnou branku, nebylo o čem přemýšlet. Samozřejmě za kanadské body jsem rád, určitě mi pomůžou do další práce," říká 21letý záložník.

Jablonec na Karvinou nastoupil očividně plný sebevědomí. Jak se na něm podepsala týden stará výhra se Spartou a následná remíza v Plzni?

Předchozí zápasy nám hodně pomohly. Porazit doma Spartu a remizovat v Plzni, kde jsme podle mě ve druhém poločase hráli fakt výborně, nám sebevědomí hodně zvedly. S Karvinou pomohl i rychlý gól, ale od první minuty jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. Užívám si, že můžu být součástí tohoto týmu, máme skvělou partu. Dělám vše pro to, abych hrál a na hřišti klukům pomáhal. A je jen super, že se nám takhle daří

Druhý naposledy Jablonec skončil před jedenácti lety, kdy vám bylo deset. Pamatujete si to jako jablonecký odchovanec?

Ano, chodil jsem tehdy i podávat míče. Bylo to za pana Komňackého. Sparta skončila první, Jablonec o bod druhý. Myslím, že tady rozhodl právě zápas se Spartou, kde jsme remizovali 0:0.

Koho jste z tehdejšího týmu Jablonce obdivoval?

Nejvíc jsem sledoval a vnímal asi Tomáše Pekharta. V útoku byl hodně vidět, dával góly, byl rychlý. V tu dobu jsem také hrál hrotového útočníka, takže jsem k němu hodně vzhlížel.

Mimochodem právě Pekhart tehdy nedal v zápase se Spartou vyloženou šanci, kdy běžel na prázdnou branku. Je to jen kdyby, ale pokud by tutovku proměnil, Jablonec by možná měl titul.

Pamatuju si to dobře, na tom zápase jsem jako divák i byl. Tahle šance to asi rozhodla. Ale to je fotbal, to se stává. Hodně přispěl k tomu, že se o špičku vůbec bojovalo. Byla škoda, že šanci neproměnil, je každopádně skvělý fotbalista.

V té době v Jablonci zářil i David Lafata.

Samozřejmě, on je legendou. V české lize dokázal neskutečný věci. Ale mně byl blíž asi Tomáš Pekhart. David Lafata má přeci jen trochu jiný styl. On je vyloženě zabiják ve vápně. Oba jsou skvělí fotbalisti, ale Tomáš Pekhart byl rychlý, vysoký, dobrý jeden na jednoho. V tu dobu jsem víc vzhlížel k němu.

Tomáš Pekhart v dresu Legie Varšava.

legia.com

Pekhart hrál stejně jako vy dnes i na pravém křídle. Kdy jste se stal pravým záložníkem?

Začal jsem tam hrát celkem pozdě. Až v juniorce za trenéra Kotrby. Předtím jsem se hodně točil v útoku, na podhrotu. Ale pak mě dal na kraj zálohy a tam se cítím jednoznačně nejlíp. Dobrý tah. (usměje se)

Jak teď souboj o druhé místo jako jablonecký odchovanec prožíváte?

Snažíme se to neřešit. Jdeme zápas od zápasu a nohy nám to nijak nesvazuje Ale každý to asi v hlavě trochu má. Přeci jen, kdybychom udělali druhé místo, bylo by to skvělé. S tím asi nikdo na začátku sezony nepočítal. Všichni nás docela dost podceňovali, takže jsme rádi, že předvádíme takové výkony a že o druhé místo vůbec můžeme bojovat. A samozřejmě uděláme vše proto, aby se nám to povedlo.

Co majitel Pelta, chodí teď do kabiny víc?

Ani ne, normálně jako vždy. Asi by druhý místo chtěl taky jako my, ale my o tom moc nemluvíme, je to jen takový cíl, na který můžeme, ale nemusíme dosáhnout. Ale chce to podle mě každý.

Občas se můžete setkat s názorem, co by Jablonec v Lize mistrů dělal. Co vy na to?

Nějaké takové názory si občas přečtu, ale... Víme, že se nám teď v evropských pohárech nedařilo, ať teď s Dunajskou Stredou nebo předtím s Pjunikem, ale myslím, že jsme už vyzrálejší a ostudu bychom určitě neudělali.

Jak bedlivě budete ve středu sledovat zápas Pardubic se Spartou?

Určitě si ho pustím. A fandit budu Pardubicím. spartu lehký zápas nečeká. Pardubice jsou nepříjemný soupeř.