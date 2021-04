Dali jsme jim to sami, ale nesmíme se teď podělat, zdůrazňuje rozčarovaný Dočkal

Sparta přestala vyhrávat venku. Proto je třetí o bod za Jabloncem. Vzhledem k doloženému duelu s Plzní však má stále bitvu o druhou příčku ve svých rukou. Závěr sezony však pro ni bude hektický.

„Hlavně se z toho nesmíme teď podělat. Měli jsme některé zápasy odehrát líp, získat víc bodů a být teď v mnohem komfortnější situaci. Ale vrátit se to nedá," kaboní se v rozhovoru pro klubovou televizi kapitán Bořek Dočkal.

„Situace před námi teď není vůbec jednoduchá, musíme vyhrávat až do konce, a druhé místo si uhrát. Jak říkám, mohlo to být už teď jednodušší, ale jestli chceme v létě hrát o Ligu mistrů, tak přijdou zápasy, které musíme být schopní zvládnout," uvědomuje si reprezentační záložník.

Proti Pardubicím jeho favorizovaný tým po vedení 2:0 v poločase po přestávce zkolaboval.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili a měli do poločasu ještě nějaké góly přidat. Každopádně hru jsme měli pod kontrolou. Na začátku druhé půle darujeme soupeři gól a pak už jsme se do naší hry vůbec nedostali," láteří Dočkal.

Inkasovaný gól je rozložil

Hned na začátku druhé půle chyboval brankář Nita riskantní rozehrávkou a inkasovaný gól Spartu zcela rozložil.

„Také Pardubice začaly hrát jinak. Předtím jsme měli dost prostoru v rozehrávce, po poločase už jsme nebyli rychlí, nedokázali jsme se dostat na jejich polovinu po zemi. Ve chvíli, kdy začneme nakopávat, tak to prostě neumíme, máme s tím problémy každé utkání. To pak z naší strany vypadá hrozně," líčí kapitán.

Odmítá však, že by před druhou půli hrálo roli podcenění.

„Vůbec, chtěli jsme přidat třetí gól a zlomit soupeře, rozhodnout zápas. Musel bych se na vstup do druhého poločasu zpětně podívat, ale nemyslím si, že jsme do něj vstoupili špatně, že by měl soupeř nějaký tlak. Prostě jsme jim to dali úplně sami," rozčiluje Dočkala.