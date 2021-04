Nenasytná Slavia. Mistrovský hattrick má na dosah, čtyři další cíle ještě musí splnit

Mistrovský hattrick na dosah, protože od třetího titulu v řadě už dělí Slavii jen dva body, rekord samostatné české ligy v počtu zápasů bez porážky vylepšený, ten historický patřící pětasedmdesát let pražské Spartě vyrovnaný. „Jenže my jsme si po vypadnutí s Arsenalem dali týmových cílů pět. Zisk titulu je tím nejbližším,“ netajil po výhře nad Zlínem trenér Jindřich Trpišovský, že jeho tým je prostě nenasytný.

Cíl první, tedy titul, je blízko, protože Slavii stačí dva body a obhajoba bude dokonána. Třeba už v nedělním vršovickém derby u Botiče, pokud by tam sešívaní vyhráli.

„Příjemné mít šest kol před koncem titul tak blízko. Navrch komfortní situace, která nám dává možnost sahat do sestavy daleko víc než při dvou předchozích taženích za ligovým primátem. Samozřejmě i pro hráče, kteří se v ní objeví, protože nebudou pod tak drtivým tlakem jako ti, co mužstvo táhli za titulem v předchozích sezonách," kvitoval Trpišovský šest mistrovských mečbolů, které teď jeho tým má.

První už v neděli na Bohemians. „Samozřejmě chceme titul co nejdřív, abychom měli klid, nemusím ale připomínat, že zápasy na Bohemce nám moc nevyhovují," netajil, že Klokani nejsou oblíbeným soupeřem ani pro něho, ani pro jeho svěřence.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský

Vlastimil Vacek, Právo

„Prohrát tam ale nechceme. Už proto, že historický rekord v neporazitelnosti jsme zatím jen vyrovnali. Sice fantastický počin neprohrát čtyřicet zápasů v řadě a vyrovnat rekord starý přes sedmdesát let, ale je přece jen něco jiného se o něj s někým dělit a něco jiného, když bude patřit pouze Slavii. Zvlášť, když se podobná šance už nenaskytne," jmenoval Trpišovský druhý z cílů, který si v Edenu po vyřazení z Evropské ligy dali.

Ligové série bez prohry 40 zápasů Sparta od 15.5 1943 do 31.3. 1946 40 zápasů Slavia od 8.3. 2020 do 21.4. 2021 28 zápasů Trnava od 29.8. 1971 do 16. 8. 1972 27 zápasů Slovan Bratislava od 26.5. 1991 do 19. 4. 1992 23 zápasů Sigma Olomouc od 12.5.1991 do 8.3. 1992

Tři zbývající? Vítězství v domácím poháru a tudíž double? Tažení ligou bez prohry až do samého konce? Titul krále střelců pro Kuchtu, který je po vítězné trefě do zlínské sítě s třinácti góly na první příčce mezi ligovými kanonýry a před zástupem pronásledovatelů má dvě branky k dobru?

Druhý gól Slavie, zleva brankář Zlína Stanislav Dostál, autor gólu Jan Kuchta a Václav Procházka ze Zlína.

Ondřej Deml, ČTK

„Cílů máme hodně a bylo by škoda příležitostí nevyužít, když jsou na dosah. V první řadě jde ale o cíle týmové. A když se zrodí i úspěch individuální, jako třeba loni střelecká koruna pro Petara Musu, bude to odměna navíc. Bude to všechno ale o sportovní formě, zdraví, covidu... A také o vědomí, že týmové cíle jsou pro nás na prvním místě, takže doufám, že nebudeme střílet na soupeřovy brány z pětatřiceti metrů, jen abychom získali individuální ocenění a nedoplatili na to cíli, které má mužstvo před sebou," připomínal Trpišovský to, co opakuje i hráčům.