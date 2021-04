Korunou pro krále střelců se Kuchta nestresuje, nedělní mistrovský mečbol u Botiče ho však láká

Vítězný, a zase tak trochu kuriózní gól sice dal, ale se svým výkonem v duelu proti Zlínu nebyl spokojený ani trochu. „Byl jsem šílený, nedostal jsem se vůbec do hry,“ sypal si popel na hlavu nejlepší ligový střelec Jan Kuchta poté, co se protrápil se slávistickým týmem k zisku povinných tří bodů. „Ty jsou podstatné, protože i výkon našeho mužstva byl hrozný,“ nehledal omluvu pro utrápenou výhru.

I ta však byla pro ligového lídra důležitá. Slavia se díky ní přiblížila třetímu mistrovskému titulu v řadě, který může slavit už v neděli po vršovickém derby u Botiče, navíc čtyřicátým zápasem bez prohry vyrovnala pětasedmdesát let starý rekord pražské Sparty. Ta v letech 1946 až 1946 rovněž po čtyřicet utkání nepoznala, co to je porážka.

„Jsem rád, že jsem u toho mohl být a že jsem se mohl zapsat do historie, i když mi to dojde asi až časem," zatím si momentálně nejlepší střelec probíhajícího ligového ročníku Kuchta naplno neuvědomoval, u jak velké chvíle asistoval a jaký milník se Slavií pokořil.

Třináctým gólem v sezoně k tomu přispěl. „Zase kuriozním, trochu podobným tomu, jaký jsem dával Opavě. Stál jsem jen na správném místě, takže jsem nemusel dávat ani žádnou ránu. Míč se mi od nohy odrazil," popisoval vpravdě kulečníkový biliár ve zlínské šestnáctce, kdy nejprve trefil tyč, Stanciu vzápětí napálil odražený balon do gólmana Dostála, aby po několika odrazech doputoval míč zase ke Kuchtovi a ten zápas rozhodl.

Trefou, díky níž se vzdálil zástupu pronásledovatelů, kteří mají na kontě o dva góly méně. Šest kol před koncem soutěže docela slibná pozice pro atak na korunu krále ligových střelců.

„V hlavě to nemám, jde to mimo mě. Jsem rád, že mohu nastupovat v základní sestavě a být mužstvu prospěšný," ujišťoval, že se vidinou individuální trofeje nestresuje a že jsou pro něho podstatné týmové cíle, které si Slavia dala.

Druhý gól Slavie, zleva brankář Zlína Stanislav Dostál, autor gólu Jan Kuchta a Václav Procházka ze Zlína.

Ondřej Deml, ČTK

Mistrovský hattrick, vítězství v domácím poháru, a tudíž tolik ceněné double, ale třeba i pokračování rekordní série, aby v historických přehledech figurovala na prvním místě jen Slavia.

„Motivace je to veliká, proto chceme využít hned první mečbol, který se nám nabídne v neděli na Bohemians. Znamenalo by to obhajobu titulu i pokračování série bez porážky. Byla by škoda toho nevyužít, když jsme se dostali už tak daleko. Navíc bychom si mohli odškrtnout první splněné cíle a soustředit se na pohár. Uděláme proto všechno, abychom na Bohemce vyhráli a udělali radost fanouškům i sobě," ujišťoval Kuchta.