Doležal pálil a Jablonec utíká Spartě. Náš cíl? Zůstat nahoře a uvidí se, říká

Z osobního hlediska byl zápas jeden z vašich nejpovedenějších v této sezoně. Obraně Dynama jste hodně zatápěl...

Delší dobu jsem nemohl dát gól ani do šancí jsem se moc nedostával, v minulém utkání s Karvinou se mi to konečně povedlo zlomit a jsem rád, že jsem znovu pomohl mužstvu. My ale šlapeme jako tým a vždycky se z něj někdo trochu vyšvihne. Minule Ivan (Schranz), teď zase já. Pokaždé to může být někdo jiný.

Po sedmnácti minutách jste otevřel skóre. Po rohu vám prodloužil hlavou míč na zadní tyč Kratochvíl. Šlo o nacvičenou akci?

Určitě ne. Už první rohy šly většinou na přední tyč, takže já jsem si pak už vždycky nabíhal, jestli míč bude někdo tečovat, což při gólu zrovna udělal Miloš Kratochvíl a přesně do prostoru, kam jsem si naběhl. Trefilo mě to, jenom balon hlavou uklidil...

Těsně před poločasovou pauzou jste využil hrubky Havla, když jste se zmocnil míče po malé domů a po kličce brankáři přidal druhý gól. Tušil jste zpětnou přihrávku?

Všiml jsem si, že mě stoper nevidí. Zkusil jsem tam jít na blind. Možná i gólman trochu zaspal nebo mě možná taky neviděl. Vystihl jsem ji a chtěl poslat balon do prázdné, ale ještě se mi zastavil, takže jsem si ho musel seknout. Dva hráči dobíhali zpátky, takže jsem střílel nahoru, aby balon nemohli vykopnout pryč.

Byl druhý gól zlomový pro další průběh?

Přinesl nám asi větší klid, ale ještě do poločasu jsme mohli přidat třetí, což by byl pro soupeře hřebík do rakve. Stav 0:3 by Budějovice položil víc. Ale takhle měly celý druhý poločas dát brzy kontaktní gól, a pak se může dít cokoliv. My takhle ztratili dvougólové vedení v Karviné, když jsme ještě v 86. minutě vedli 2:0. Je to ošidný stav. Budějovice si pak vytvořily nějaký tlak, měli asi dvě šance, jedna skončila na břevně, druhá těsně vedle, ale ubránili jsme to.

Pomýšlel jste na hattrick?

Když jsem dal druhý gól a ke konci půle měl ještě střelu, kluci mi hlásili, že jsem to chtěl urvat na hattrick (úsměv). Říkal jsem si, že by bylo pěkné, kdybych ho dal. Po přestávce mi to tam jednou dával Plešťa (Pleštil) na přední tyč, jenže stoper tam skluzoval. Pak jsem měl ještě hlavičky, ale z dálky. Možná kdybych je líp umístil nebo dal do balonu větší razanci... Ale druhý poločas jsme až tolik šancí neměli, vždycky šli dopředu, měli dvě tři přihrávky a pak míč zbytečně ztratili, a dostávali tím Budějovice na koně.

Ve vzduchu jste v sobotu kraloval. Z řadu soubojů jste odešel vítězně, což vás určitě také hřeje...

Většinu jsem asi vyhrál, ale byly tam souboje, které jsem prohrál. Je to můj styl. Jsem tam od toho, abych je vyhrával a vytvářel šance pro naše krajní útočníky nebo Ivana Schranze, kteří zabíhají. Nebo míče sklepávám pod sebe na Miloše Kratochvíla nebo Jakuba Považance.

Díky tříbodovému zisku jste odskočili Spartě na rozdíl čtyř bodů. Myslíte hodně na druhou příčku, která by vám na konci soutěže zaručila start v předkole Ligy mistrů?

Chceme zůstat hlavně nahoře a po sezoně se uvidí, na jaké místo to bude stačit. Čím víc utkání vyhráváte, tím máte větší sebevědomí. Daří se nám, v týmu to máme vyvážené, hrajeme jeden za druhého a když se nám něco nepodaří, prostě jedeme dál. Šlapeme a zatím se nám to vyplácí. Musím ale říct, že dneska jelo už pár kluků na morál. Zápasů po osobě bylo dost a ani počasí tentokrát nepřidalo. V Jablonci je větší zima, než byla v Budějovicích, takže sluníčko bralo sílu, ale jako tým jsme zápas zvládli. O to je výhra cennější.