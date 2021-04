Hubník spoluhráče nešetřil. Chuť si chce spravit v poháru se Slavií

Prohru těžce nesl především olomoucký kapitán Roman Hubník, který své spoluhráče v průběhu zápasu několikrát pořádně vyplísnil. „Vadila mi laxnost. Třeba to, jak jsme jen stáli při autu, po kterém soupeř skóroval. V závěru mě zase naštvalo, když jsem šel dopředu, prolítnul tam balón a já spatřil, jak za mnou jsou dva hráči, co nejdou ani k bráně. Neviděl jsem prostě chuť, vstřelit gól," vysvětlil.

O příčině prohry měl jasno. Tou byla podle něj špatná produktivita. „První gól jsme inkasovali po chybě, kdy soupeř využil našeho špatného postavení. Breite říkal, že neměl vystupovat. Kdyby byl blíže k nám, tak by k přečíslení a narážečce, po níž se trefil Buchta, vůbec nedošlo. Přitom do té doby jsme hráli dobře, aktivně. Ovšem zcela bez efektu. Finální a předfinální fáze nám dělá dlouhodobě obrovské problémy. A i tentokrát to byl kámen úrazu celého zápasu," zdůraznil sedmatřicetiletý veterán.

Nejde podle něj o chybu systému. „Je to v nás hráčích. Chybí jiskra, chuť. Já to vidím z pozice stopera vzadu. Jít za míčem, i když vypadá, že je ztracený, to tam není. Snažíme se pořád kombinovat, a když přijde centr, je nás ve vápně málo. Zkrátka takové obehrávání, které vede jen k tomu, že soupeř často hrozí z brejků. Toho se musíme vyvarovat a hru zjednodušit. Je třeba to rvát před bránu a zkusit to do ní nějak propálit," míní Hubník.

Ostravský Filip Kaloč (vlevo) se raduje z gólu se spoluhráči z Baníku Jaroslavem Svozilem a Muhammedem Sannehem.

Vladimír Pryček, ČTK

V lize už Sigma „díru do světa" neudělá. a tak se stejně jako celý klub, upíná ke středečnímu semifinále domácího poháru. Jenže v něm hostí suverénní pražskou Slavii. „Chceme favorita potrápit. Když sem ve stejné roli přijela Sparta, při troše štěstí jsme mohli vyhrát 3:0, 3:1. Uvidíme, v jakém rozpoložení Slavie dorazí. Bude to však úplně něco jiného než liga. Věřím, že když budeme hrát disciplinovaně, z nějaké situace vstřelíme gól a pak to ubráníme. Musíme si však nějaké šance vůbec vypracovat," prohlásil odhodlaně zkušený stoper Hanáků.