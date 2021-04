Plzeň - Slovácko 2:1 Plzeň se drží ve hře o Evropu, výhru nad Slováckem trefil Kalvach

Kdyby vedla Plzeň po prvním poločase o čtyři góly, nikdo by se nedivil. Do soupeře se zakousla, přehrávala ho. Moravany dlouhé minuty nepustila do vlastní šestnáctky. V té útočné byla každou chvíli. Jenže se nepotkala s koncovkou.

Ve 12. minutě pálil ze solidní pozice Kalvach, jeden z obránců střelu s gólovými parametry zablokoval. Vzápětí domácí podnikli rychlý protiútok, na jehož konci se parádně trefil k tyči Ba Loua.

Zleva Patrik Šimko ze Slovácka a Adriel D'Avila Ba Loua z Plzně.

Záložník z Pobřeží slonoviny mohl brzy přidat další branky. Nejprve mu radost z druhé trefy pokazil skvělým zákrokem Nemrava, hostující brankář se proti Ba Louovi blýskl za pár minut znovu. V tuto chvíli byl celkový poměr střel 8:1. Po půlhodině dopravil míč do sítě Slovácka Beauguel, gól pro ofsajd neplatil.

Plzeňský útočný tank Jean-David Beauguel v souboji s obranou Slovácka.

V nastaveném čase prvního poločasu přišel pro Plzeň trest: Sadílek vrátil balon do velkého vápna, Kalabiška přesnou hlavičkou vyrovnal. Byla to první střela hostů mezi tyče. Branka do šatny se na Plzni podepsala, její aktivita klesla, tlak se rozplynul. Naopak Slovácko chytlo drajv, nebezpečnou ránou zahrozil Reinberk.

Viktoria se však postupně dostala zpátky do tempa, Havel třikrát v krátkém čase unikl po pravé straně, finále ale nezvládl. V 66. minutě pálil z otočky Beauguel, míč proletěl kolem tyče. Západočeši si nakonec vzali vedení zpět, v 72. minutě z hranice propálil shluk těl, spoluhráči ho samou radostí málem umačkali.

Míč z hlavy Jana Kalabišky (druhý zleva) ze Slovácka letí do plzeňské sítě.

Při chuti byl viktorián Kalvach, brzy po svém gólu vyprodukoval další povedený pokus. Byl sražen na roh. Beauguel pak překonal Nemravu podruhé, ale ani tato branka mu nebyla uznána. Tentokrát pro ofsajdové postavení přihrávajícího Ba Louy. Domácí to mrzet nemuselo, vítězství si už nenechali vzít. Byť měli velké štěstí, že Kalabiška v závěru ze dvou metrů netrefil bránu, a Kohút v nastavení spálil obrovskou šanci.